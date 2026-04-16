Ключевой площадкой для создания новых технологических решений стала ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь работают свыше 240 компаний в сферах микроэлектроники и фотоники, медицины и фармацевтики, машиностроения и станкостроения, а также авиации, космоса и электромобилестроения. Например:

АО «Микрон»: в Зеленограде работает единственное в стране серийное производство чипов до 90 нм. В 2025 году компания внесла в реестр отечественной продукции 67 изделий, включая первый российский микроконтроллер «Амур» (RISC-V). При поддержке города на площадке «Алабушево» завод создал Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники (МИЛМ), что позволит отказаться от услуг иностранных компаний.

В 2025 году научно-технический центр «ЭЛИНС» запустил серийное производство СВЧ-усилителей — незаменимых деталей для аппаратов, используемых в физиотерапии. Раньше такие детали закупали за границей, а теперь их делают в Зеленограде. В линейку выпускаемой продукции также входят генераторы волн для медицинского оборудования и измерительных приборов. Кроме того, ЭЛИНС освоил новую технологию сварки аккумуляторов, которая позволяет собирать батареи любых конфигураций.

Еще один зеленоградский завод «Смарт Системз» (ГК ISBC) ежегодно выпускает более 15 млн транспортных, социальных и банковских карт для 23 регионов России. После модернизации производства компания получила сертификат на выпуск банковских и топливных карт, а также «мульти-карт», которые объединяют в себе проездной, ключи доступа и программы лояльности. Раньше такие решения закупали в Европе, но теперь мощностей завода хватает для нужд всей страны.

Город поддержал предприятие, включив его продукцию в ключевые городские цифровые экосистемы, такие как ЕМИАС и «Москвенок», обеспечив стабильный долгосрочный заказ. Кроме того, благодаря гранту компания компенсировала расходы на новое оборудование, расширила ассортимент и создала новые рабочие места.

Производитель вычислительной техники «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) запустил две новые конвейерные линии. Это позволило компании в 2025 году увеличить выпуск техники более чем в 1,5 раза. В линейку вошли серверы «Хибины» для облачных сервисов и ИИ, мониторы с разрешением до 4K, а также системы хранения данных «Сибирь».

При поддержке города разработчик вышел на международный уровень, представив свои решения на выставках в Узбекистане и Беларуси.

Компания SAUK представила RFID-систему контроля доступа, выдачи и деактивации пропусков для автомобилей. Другое решение — UHF RFID-считыватели, которые эффективно заменяют зарубежные аналоги в аэропортах Пулково, Внуково, Сочи и других городов, а также крупных бизнес-центрах и на промышленных предприятиях. Раньше такую продукцию покупали за рубежом, а сейчас Москва готова снабдить всю страну.

Город помог разработчику с продвижением оборудования в СНГ. RFID-системы поставляются в Беларусь, Казахстан, Армению, Таджикистан, Кыргызстан. Также Московский инновационный кластер предоставил грант в отношении запатентованной модели.

«Электропривод НПЦ-ИТ» производит оборудование (например, контроллеры) для нефтегазовой и химической отраслей. В прошлом году компания достигла практически полной локализации и увеличила производство электроники на 35%. В частности, микроконтроллер Logic Box используется в Московском метрополитене для управления инженерными сетями.

Город помог предприятию выйти на зарубежные рынки сбыта: компания приняла участие в отраслевых выставках в Китае и Казахстане.

НПП «Доза» -один из крупнейших в России разработчиков и производителей оборудования радиационного контроля. В 2025 году предприятие вывело на рынок отечественный широкодиапазонный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДБГ-С13Д. Прибор является ключевым элементом системы радиационной безопасности в атомной энергетике и ядерной медицине, тем самым обеспечивая технологический суверенитет России на этих направлениях.

Город оказал предприятию финансовую поддержку: оно обладает статусом промышленного комплекса, что обеспечивает налоговые льготы.

НТЦ «БАКОР» — ведущий российский разработчик фильтров для горной и химической промышленности. В 2025 году компания запустила выпуск пресс-фильтров и высокоточных плит к ним. Также центр создал уникальные системы очистки воды, которые уже работают на алмазном месторождении в Архангельской области. Третья новинка — кислотоупорный кирпич для защитной облицовки аппаратов и агрегатов в химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности.

Для реализации этих проектов компания получила несколько грантов — на оборудование и за патентование изобретений и полезных моделей.

Фабрика Вентиляции «ГалВент» обеспечивает системами очистки воздуха каждое пятое здание в Москве и Московской области. Компания наладила собственное производство вентиляционных изделий, которые раньше закупали в Китае, Чехии или Швеции. В прошлом году линейка пополнилась изделиями сверхмалого диаметра 80 мм. Сегодня продукцию массово применяют при строительстве жилых домов с умными системами.

Компания «Артселленс» (ГК «Промомед») в 2025 году открыла в «Печатниках» комплекс по выпуску лекарств от диабета и онкологии мощностью до 30 млн единиц препаратов в год. К 2027 году компания начнет производство препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Статус резидента ОЭЗ позволяет получать налоговые льготы и активно вкладывать сэкономленные средства в разработку новых решений.

Биотехнологическая компания BIOCAD («ПК-137»), резидент ОЭЗ, с 2021 года выпустила более 6 млн упаковок жизненно важных лекарств, в том числе для терапии онкологических заболеваний и рассеянного склероза, включая первый российский оригинальный препарат — дивозилимаб. В 2017 году был заключен первый в России офсетный контракт, в рамках которого предусмотрены выпуск лекарств, входящих в ЖНВЛП, и их последующая поставка в лечебные учреждения столицы.

АО «НПО «Сканер» локализовало линейку экспертных ультразвуковых аппаратов с ИИ. Параллельно предприятие приступило к локализации наркозно-дыхательного аппарата, не имеющего аналогов на российском рынке. Предприятие обладает статусом резидента ОЭЗ «Технополис Москва», что позволяет ему получать налоговые льготы и направлять освободившиеся средства на разработку нового медицинского оборудования и ускоренный вывод продукции на рынок города и страны в целом.

Резидент ОЭЗ — АО «ТЗМОИ» — один из ведущих российских производителей медицинского оборудования для инфекционного контроля. В 2025 году компания запустила серийный выпуск паровых стерилизаторов серии PHS M. Раньше поставки подобного оборудования шли в основном из европейских стран — сегодня продукция московской компании используется практически по всей стране.

Компания получила грант Московского инновационного кластера на расширение производства. Это позволило закупить дополнительное оборудование, увеличить серийный выпуск изделий и усовершенствовать создание новой продукции.