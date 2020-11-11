Во Владимирской области открыт новый комплекс по производству колбасных изделий

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В Камешково 10 ноября открыли мясоперерабатывающий комплекс компании «Владимирский стандарт».

Новый производственный комплекс, занимающий площадь более 9 тыс. м2, оснащён современным оборудованием. Мощность производственных линий составляет 100 тонн готовой продукции в сутки. В ассортимент входит около 30 наименований продуктов.

В первую очередь проекта входят участки фасовки готовой продукции и термической обработки мясопродуктов, остывочная и осадочная камеры. Также построены основные элементы инфраструктуры: котельная, насосная, трансформаторная подстанция, ветка газопровода.

Инвестиции в «колбасный» проект составили 1 миллиард рублей. На новом производстве в Камешково смогут работать 340 человек, 60% из них жители Камешковского района.

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«Владимирский стандарт» располагает производственными мощностями в пищевой промышленности и сельском хозяйстве региона. Это один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков области. Компания производит все виды колбасных изделий, продукцию глубокой заморозки, готовые блюда и мясные деликатесы. Гастрономические изделия представлены на территории более 50 субъектов Российской Федерации.

В 2021 году компания планирует завершить первый этап ещё одного инвестпроекта в Судогодском районе, где с 2018 года строится распределительный центр. На предприятии будет создано не менее 200 рабочих мест. Распредцентр позволит обрабатывать сухую и свежую продукцию, овощи, фрукты, свежее мясо и рыбу, молочные продукты, яйца, мясную и рыбную гастрономию, алкогольную продукцию. Этот объект поможет региональным производителям продуктов питания продвигать свои товары.

© vedom.ru

© opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

© vedom.ru

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