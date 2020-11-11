РусГидро запустило в Карачаево-Черкесии новую Усть-Джегутинскую малую ГЭС

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10 ноября в Карачаево-Черкесской Республике РусГидро ввело в эксплуатацию Усть-Джегутинскую малую ГЭС мощностью 5,6 МВт.

Это уже второй завершенный РусГидро инвестпроект по строительству объекта генерации на основе возобновляемых источников энергии по договору о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ). В июне этого года была введена в работу Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии мощностью 10 МВт — первый объект ДПМ ВИЭ, построенный РусГидро. До конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию третьей малой ГЭС в рамках этой программы — Барсучковской МГЭС мощностью 5,25 МВт в Ставропольском крае.

Среднегодовая выработка электроэнергии Усть-Джегутинской МГЭС составит более 25 млн кВт·ч.

Усть-Джегутинская МГЭС расположена в одноименном районе республики, на реке Кубань. Для создания напора воды на турбинах станция использует существующую с 1962 года плотину Усть-Джегутинского гидроузла, обеспечивающего забор воды в Большой Ставропольский канал. Такое конструктивное решение позволило снизить затраты на строительство станции и повысить эффективность использования водных ресурсов — для своей работы Усть-Джегутинская МГЭС использует воду, которая раньше просто пропускалась через водосброс гидроузла. Генеральным проектировщиком строительства станции выступил «Институт Гидропроект», строительство велось компаниями «Гидроремонт-ВКК» и «ЧиркейГЭСстрой». Все они входят в Группу РусГидро.

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© riakchr.ru

Усть-Джегутинская МГЭС оборудована двумя вертикальными гидроагрегатами мощностью по 2,8 МВт каждый, с поворотно-лопастными турбинами, работающими на расчетном напоре 31 метр. Электроэнергия выдается в энергосистему по двум линиям электропередачи напряжением 6 кВ на подстанцию «Головная».

Усть-Джегутинская МГЭС — одна из пяти малых гидроэлектростанций, проекты строительства которых РусГидро реализует на территории Северо-Кавказского федерального округа. Здесь существуют наиболее благоприятные природные условия для малой гидроэнергетики. Все проекты МГЭС РусГидро (Верхнебалкарская, Усть-Джегутинская, Барсучковская и Красногорские малые ГЭС) прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок, что обеспечивает их окупаемость.

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

Общая мощность расположенных в Карачаево-Черкесской Республике гидроэлектростанций РусГидро теперь составляет 306,86 МВт. В состав Карачаево-Черкесского филиала РусГидро входит уникальный для России энергообъект — Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, сочетающий в одном комплексе сооружений гидроэлектростанцию и гидроаккумулирующую электростанцию.

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

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