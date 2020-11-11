Удмуртский «Красный Октябрь» запустил ферму на 200 голов

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СПК «Красный Октябрь» Можгинского района республики открыт новый коровник на 204 головы крупного рогатого скота. Его строительство началось еще в 2017 году.

Проект создавался и реализовывался таким образом, чтобы создать комфортные условия не только для содержания для животных, но и работы обслуживающего персонала. Ферма оснащена молочным блоком с танком-охладителем, современным доильным оборудованием, в основе которого — технологии шведской компании DeLaval. В результате доение — бережное и полноценное, без риска возникновения травматического мастита, молоко — высококачественное, корова — здоровая. Это в свою очередь позволит снизить и нагрузку на одного оператора машинного доения с 75 до 50 голов.

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Новое помещение постепенно заполняется поголовьем, на сегодня его уже обживают 100 коров, которые переведены из старой фермы. Животные чувствуют себя комфортно в новых условиях. Совсем скоро здесь пропишутся и племенные нетели — специально для этой фермы еще весной были приобретены 40 голов элитного скота из соседнего хозяйства «Заря».

СПК «Красный Октябрь» — небольшое сельхозпредприятие, общее поголовье КРС насчитывает всего 795 голов, из которых 305 — это дойные коровы. Стадо каждый день обеспечивает хозяйство денежной выручкой — ежесуточный валовый надой молока составляет 5,7 т, от каждой коровы в сутки животноводы получают в среднем 20,1 кг молока. Они уверены: с вводом новой, долгожданной фермы будут обеспечены необходимые условия для достижения новых производственных показателей в животноводстве.

До конца 2020 года в Удмуртии ожидается открытие еще нескольких новых молочных производств. В том числе должны вступить в строй мегафермы, которые рассчитаны на содержание более 1 тыс. коров.

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