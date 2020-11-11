В Московской области на «121 АРЗ» открыт новый цех по покраске самолетов

Окрасочная камера нового цеха © riamo.ru

11 ноября в Одинцовском районе Московской области открылся новый цех 121-го авиационного ремонтного завода в Старом Городке, в помещении будут заниматься окраской самолётов типа Як-130, Су-25, Миг-29, Су-27 и других.

«Авиационный ремонтный завод в Старом Городке — крупнейшее в России предприятие по ремонту и модернизации самолетов и авиационных двигателей фронтовой авиации. В рамках реализации федеральной целевой программы „Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы“ был создан цех по окраске самолетов», — сообщили на открытии цеха.

121-й авиационный ремонтный завод включен в перечень системообразующих предприятий Московской области. На заводе трудятся 1038 человек.

В новом цехе установлено технологическое оборудование, с помощью которого будет производиться подготовка к окраске и непосредственно окраска самолётов. Благодаря открытию нового цеха Одинцовский район получил 14 рабочих мест.

Для сотрудников цеха покраски самолётов оборудованы служебные и бытовые помещения — комната приёма пищи, раздевалки, душевые.

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