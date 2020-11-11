В Челябинской области открыта новая инфекционная больница

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11 ноября в пригороде Челябинска открыт новый инфекционный центр. Он занимает площадь 19 га.

Строительство нового инфекционного центра шло в 1,5 километра от границы Челябинска, в Малой Сосновке, ровно 74 дня. Хотя обычно подобные объекты требуют около полутора лет работы. Всего на площадке сейчас 11 корпусов. Шесть из них — с инфекционными боксами и реанимационными палатами, седьмой — диагностический плюс есть хозяйственно-бытовые корпуса.

В обычное время больница рассчитана на 100 коек — 80 из них в палатах-боксах, еще 20 — в реанимационных боксах. Но в разгар пандемии развернуть здесь можно 360 коек: 320 обычных и 40 реанимационных. На случай чрезвычайной ситуации нарастить объемы смогут ещё больше — до 482 коек.

Строительство инфекционного центра обошлось областному бюджету в 1,9 млрд рублей. Еще 550 млн рублей потратили на медоборудование.

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Больница в Челябинске строилась по проекту инфекционного госпиталя в Уфе. В отличие от башкирского южноуральский медцентр рассчитан на полиинфекцию, то есть здесь будут лечить пациентов с гриппом, кишечными вирусами, нейроинфекциями и так далее. Но это в будущем. Сейчас клиника станет в первую очередь ковидной базой.

В составе инфекционного центра есть два реанимационных корпуса, каждый на 10 боксов. Здесь установлен один из самых современных томографов. Также есть здание-лаборатория, приемно-сортировочное отделение, гараж, помещение для дезинфекции автотранспорта — отсюда будут выходить чистые машины скорой помощи после перевозки пациентов.

В больнице с самого начала продумали разделение чистой и грязной зоны, построены шлюзы для медперсонала, где можно будет переодеться.

— Отработал человек — он зашел из «красной» зоны, обработался, побрызгался специальными дезрастворами, снимает костюм верхний, идет в душевую и уже чистый выходит в чистую зону, — рассказала заместитель главного врача по инфекционных болезням Елена Лебедева. — Это мечта любого врача — почувствовать себя человеком, почувствовать себя в безопасности. Для инфекционных заболеваний это очень важно.

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Душевая на выходе из красной зоны © static.ngs.ru

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Штат в новом инфекционном центре сформирован. Всего 200 человек. Это эпидемиологи, инфекционисты, реаниматологи, эндоскописты, врачи клинической и функциональной диагностики, средний и младший персонал.

— У нас сейчас больница укомплектована. Сегодня [здесь] около трёхсот человек медперсонала. Большая часть — это сотрудники нашей крупнейшей областной базы — больницы № 3, и где-то одна треть — этот тот персонал, который был привлечен с других баз, — сообщили на открытии Центра. — Есть те, кто увидел больницу и приехали, вернулись, скажем так, в медицину, в здравоохранение. Мы тоже этому рады. Вы видите, условия позволяют такие решения принимать. Мы сегодня общались, и даже ординаторы и студенты старших курсов нашего университета медицинского работают. Мы мобилизовали серьёзные ресурсы. Понятно, дефицит врачебных кадров существует, он существовал и до ковида. И очень важно, что возвращаются в медицину те, кто уходил из нее, возвращаются из частной медицины.

Среди привлеченных специалистов будут сотрудники больниц из Коркино и Каслей. Разместиться они, к слову, смогут прямо на территории — в общежитии, которое вмещает до 28 человек.

Первую сваю на строительстве Центра забили 21 августа. 12 ноября начнётся приём больных.

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