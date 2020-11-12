Новости дорожного хозяйства

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На севере Санкт-Петербурга завершена реконструкция участка КАД

Участок Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга (А-118) от пересечения с Западным Скоростным диаметром до пересечения с проспектом Энгельса расширен с четырех до шести полос движения и введен в эксплуатацию после реконструкции.

В рамках проекта на участке КАД протяженностью 14,3 км выполнено усиление существующей дорожной одежды, устройство местного проезда в границах транспортной развязки на пересечении КАД с проспектом Энгельса. Ширина проезжей части на реконструированном отрезке теперь составляет 22,5 м, встречные потоки делит разделительная полоса шириной пять метров с установленным металлическим барьерным ограждением. В составе участка реконструирован один путепровод над железной дорогой Санкт-Петербург — Выборг.

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Специалисты восстановили опоры, выполнили окраску пролетного строения искусственного сооружения, сделали гидроизоляцию, заменили деформационные швы, устроили систему водоотвода. На всем протяжении обновленного участка КАД проведена реконструкция водоотводных и устройство очистных сооружений, установлено искусственное электроосвещение. При этом использованы светильники с полупроводниковыми источниками света, которые энергоэффективны, отличаются длительным сроком службы, отсутствием мерцаний и слепящего эффекта. Покрытие проезжей части выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20). Этот материал имеет улучшенные сцепные качества, высокую сопротивляемость абразивному износу шипованной резины, устойчив к пластическим деформациям, что в целом позволяет увеличить межремонтный срок службы покрытия дороги.

При обустройстве участка установлено более 250 дорожных знаков, смонтировано 59 842 м силового барьерного ограждения и 35 793 м2 шумозащитных экранов, нанесено 17 982 м2 горизонтальной разметки из термопластика. Вдоль дороги устроено 17 526 м сетчатого ограждения.

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© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Реконструкция Кольцевой дороги Санкт-Петербурга позволила значительно увеличить пропускную способность участка, сократить транспортные заторы, временные затраты пользователей. С учетом того, что ключевой функцией КАД остается обеспечение связи между всеми вылетными магистралями на подъезде к Санкт-Петербургу, реконструкция дороги позволит водителям транзитного транспорта быстрее преодолевать расстояние между трассами, ведущими в соседние регионы страны или к границе с Финляндией. Реконструкция участка КАД включена в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

В Смоленской области дорожники отремонтировали 40 км федеральной трассы А-130

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Работы завершились в Рославльском районе региона на двух участках автомобильной дороги А-130 Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Республикой Белоруссия, начиная от границы с Калужской областью с 329 км по 350 км и с 365 км по 385 км.

В ходе ремонта специалисты восстановили дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали 6 водопропускных труб, привели в нормативное состояние пересечения и примыкания к федеральной трассе. Верхний слой покрытия выполнили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, дорожники произвели замену покрытия на мостах через реки Калита, Остер, Острик, Шуица, Ручей, Суходол и Крапивна, отремонтировали автобусные остановки в восьми населенных пунктах. В ходе проведенных работ заменено барьерное и пешеходное ограждение, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена разметка.

Для увеличения уровня безопасности дорожного движения на участке с ограниченной видимостью с 346 км по 347 км специалисты нанесли сплошную шумовую осевую полосу дорожной разметки. А для визуального ориентирования и повышения внимания водителей на пешеходном переходе в населенном пункте Кириллы на 383-м километре трассы нанесено цветное противоскользящее покрытие.

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На нерегулируемых пешеходных переходах дорожники установили 28 светофорных объектов типа Т7.

Добавим, что в настоящее время 85% трассы находится в нормативном состоянии.

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В Чеченской Республике дорожники возводят путепровод на трассе Р-217 «Кавказ» обход Гудермеса

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Дорожные работы ведутся по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» в рамках третьего этапа строительства участка федеральной трассы недалеко от поселка Ойсхара Гудермесского района (с 27-го по 34-й км). Объект включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Мостовики строят искусственное сооружение на пересечении с региональной дорогой Подъезд к селу Аллерой от Р-217 «Кавказ». С начала работ специалисты устроили фундаменты опор, сами опоры высотой от 4 до 5 м, уложили балки пролетного строения и укрепили конусы монолитным железобетоном. Отметим, что для возведения путепровода устроили почти 200 буронабивных свай на глубину 13 м. Сейчас на объекте устраивают монолитные участки четырехпролетного строения. Общая протяженность двухполосного путепровода составит 109 м, а ширина проезжей части — 7 м.

Параллельно с этим, на участке с 29-го по 31-й км дорожники ведут земляные работы.

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— Новый отрезок трассы пройдет по северному склону Новогрозненского хребта. В целях соблюдения нормативов продольного уклона автодорог IБ категории устраиваем насыпи и выемки до 25 м. Так, общий объем земляных работ составил 1 млн 300 тыс. кубометров грунта, — отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

Каждый слой насыпи тщательно уплотняют и армируют георешеткой. Это обеспечит прочность и устойчивость конструктивных слоев дорожной одежды, а также исключит просадки и сдвиги грунта. К примеру, на отдельных участках уложили 18 слоев георешетки, исходя из показателей высоты насыпи. Также дорожники устраивают нижний слой основания с армирующей прослойкой из геотекстиля, который выдерживает большие нагрузки.

Для обеспечения безопасности движения на участке осветят все искусственные сооружения и разделят встречные потоки осевым парапетным ограждением с противоослепляющими экранами. Помимо этого, установят краевое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, направляющие устройства и сигнальные столбики, а также нанесут разметку из термопластика.

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После ввода объекта в эксплуатацию в конце 2023 года новый четырехполосный участок освободит Гудермес от транзитного транспорта, повысит уровень безопасности участников дорожного движения, а также улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.

Напомним, что в 2015 году открыто движение по первой очереди обхода Гудермеса протяженностью около 15 км, а в конце 2019 года работы завершили на втором этапе длиной 12 км.

*Среднесуточная интенсивность движения в пределах г. Гудермес составляет порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Федеральная автодорога Р-217 «Кавказ» пересекает Чеченскую Республику с запада на восток, обеспечивая транзитные перевозки в регионы центральной России, СКФО и страны Закавказья.

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В Курганской области капитально отремонтировали 34 км автодороги Р-254 «Иртыш»

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Дорожники капитально отремонтировали участки с 127 по 151 км в Шумихинском районе и с 276 по 286 км на подъезде к Кургану. Теперь они полностью соответствуют нормативным показателям. Особое внимание уделено обеспечению безопасности и комфорта для участников дорожного движения.

В ходе капитального ремонта специалисты устроили новую конструкцию дорожной одежды, укрепили обочины, привели в нормативное состояние пересечения и примыкания трассы. Верхний слой дорожного покрытия устроили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумного вяжущего. Это позволит значительно повысить качество и долговечность, что крайне важно для федеральной дороги с интенсивной транспортной нагрузкой.

Для сохранения насыпи земляного полотна от подтопления и пропуска воды с поверхности рельефа в период дождей и снеготаяния на участках капремонта заменили водопропускные трубы, а также организовали локальные очистные сооружения для защиты прилегающих территорий от загрязненных стоков с дороги.

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Особое внимание уделили обеспечению безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения. На участках автомобильной трассы провели комплекс работ по дорожному обустройству: в общей сложности установлено более 6 тыс. м барьерного ограждения, 160 дорожных знаков и 429 сигнальных столбиков. Возведено шесть автопавильонов на посадочных автобусных площадках, пешеходные переходы оборудованы наружным электроосвещением. Кроме того, дорожники смонтировали две рамные опоры со светофорами Т7 и светодиодными знаками. На 276-м километре трассы установили шумозащитный экран, а на 277-м организовали площадку для отдыха водителей.

ЦКАД [ПК № 5]: участок от поворота на Наро-Фоминск до М-11 «Москва — Санкт-Петербург»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nTT35EL_xUQ

ЦКАД [ПК № 4]: участок от М-7 «Волга» до М-4 «Дон»

ЦКАД 4 от М-7 до Фрязево

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rSd3qjF3Nug

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZhnCD8Lvy50

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cJDDp2AUNhA

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TdH8n8aOZ2U

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/te4HIM3ABRM