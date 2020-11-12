Появились фото медицинского УАЗ Профи для Латинской Америки
В свободном доступе в Сети опубликовали подробные фото скорой помощи на базе УАЗ Профи в спецификации для стран Латинской Америки. Спецавтомобиль построен на основе модификации УАЗ-1288 — это Профи с каркасно-панельной надстройкой-фургоном интегрального типа, который выпускается с 2018 года.
Первый покупатель на Профи — скорую помощь из Латинской Америки нашелся в Боливии, местный дистрибьютор УАЗа пишет, что отгрузил такую машину в полноприводной модификации службе EMEDSA (это медицинское учреждение в департаменте Санта-Крус). Боливийский дистрибьютор установил на спецавтомобиль цену в 49 500 долларов США (3,8 млн рублей). По комплектации машина аналогична тем, что поставляют в российские медучреждения, разница сводится к более пестрой бело-красно-голубой цветографической схеме кузова, сделанной под стандарты Боливии.
Медицинский УАЗ-1288 оснащен стандартным для Профи 2,7-литровым бензиновым ZMZ Pro (149 л.с.), 5-ступенчатой МКП, раздаточной коробкой с понижающей передачей и жестким подключением переднего моста, АБС, подушкой безопасности водителя. В кузове-фургоне размещено специальное оборудование, включая кислородный баллон, умывальник, носилки, кондиционер, инфузионный набор
Читайте также...
- УАЗ Профи превратили в уникальный топливозаправщик
- На базе УАЗ серийно выпускают огромные внедорожники «Ямал»
- Автомобильный рынок в 2018 году вырос на 12,8%
12.11.2018:32:34
12.11.2023:51:11
13.11.2010:26:14
13.11.2012:23:36
13.11.2023:59:18
14.11.2001:50:10
13.11.2014:56:12