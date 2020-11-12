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Фотофакты

Появились фото медицинского УАЗ Профи для Латинской Америки

 © s.auto.drom.ru

В свободном доступе в Сети опубликовали подробные фото скорой помощи на базе УАЗ Профи в спецификации для стран Латинской Америки. Спецавтомобиль построен на основе модификации УАЗ-1288 — это Профи с каркасно-панельной надстройкой-фургоном интегрального типа, который выпускается с 2018 года.

Первый покупатель на Профи — скорую помощь из Латинской Америки нашелся в Боливии, местный дистрибьютор УАЗа пишет, что отгрузил такую машину в полноприводной модификации службе EMEDSA (это медицинское учреждение в департаменте Санта-Крус). Боливийский дистрибьютор установил на спецавтомобиль цену в 49 500 долларов США (3,8 млн рублей). По комплектации машина аналогична тем, что поставляют в российские медучреждения, разница сводится к более пестрой бело-красно-голубой цветографической схеме кузова, сделанной под стандарты Боливии.

Медицинский УАЗ-1288 оснащен стандартным для Профи 2,7-литровым бензиновым ZMZ Pro (149 л.с.), 5-ступенчатой МКП, раздаточной коробкой с понижающей передачей и жестким подключением переднего моста, АБС, подушкой безопасности водителя. В кузове-фургоне размещено специальное оборудование, включая кислородный баллон, умывальник, носилки, кондиционер, инфузионный набор и т. д.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru
Источник: https://news.drom.ru/81519.html

УАЗ, УАЗ Профи
  • Виталий Афанасенко Виталий Афанасенко
    12.11.2018:32:34

    Хороший автомобиль для скорых! МОлодцы УАЗ, границы расширяют)

    #1214978
  • александр столярчук александр столярчук
    12.11.2023:51:11

    Если им нужен внедорожник-скорая то не проще ли было использовать для этих целей «буханку»? У нас на северах она пользуется спросом и уважением.

    #1215001
    • Bob Kinski
      13.11.2010:26:14

      Чем это она лучше? Грузоподъёмность меньше, комфорт отсутствует.

      Проходимость если только, но тут вон какой автобус нагородили, буханка с таким не лучше будет.И движек у неё послабее.

      #1215029
      • александр столярчук александр столярчук
        13.11.2012:23:36

        Я сказал своё мнение. Если честно то сомневаюсь что всё что там «нагородили» будет хорошо и надёжно работать. А «буханка» проверенное временем решение.

        П.с. однажды, не так давно, пришлось пользоваться услугами скорой. Приехала газелька. Как мне показалось вполне симпатичная, упакованная и комфортная. А когда сказал врачам об этом они лишь скривились. Высказали кучу претензий к оборудованию и удобству, добавив что импортные Форды и Мерсы продуманы гораздо лучше.

        В общем думаю что надо спросить специалистов, в первую очередь.

        Отредактировано: александр столярчук~12:37 13.11.20
        #1215040
        • Bob Kinski
          13.11.2023:59:18

          А если это всё впихнуть на базу буханки оно что, лучше станет?

          Если чо, то у меня есть Патриот и на буханке иногда катаю.

          #1215089
      • Alex M Alex M
        13.11.2014:56:12

        Кстати, пояндексите картинки «новая буханка», космические концепты =)))

        #1215053
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