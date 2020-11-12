Появились фото медицинского УАЗ Профи для Латинской Америки

© s.auto.drom.ru

В свободном доступе в Сети опубликовали подробные фото скорой помощи на базе УАЗ Профи в спецификации для стран Латинской Америки. Спецавтомобиль построен на основе модификации УАЗ-1288 — это Профи с каркасно-панельной надстройкой-фургоном интегрального типа, который выпускается с 2018 года.

Первый покупатель на Профи — скорую помощь из Латинской Америки нашелся в Боливии, местный дистрибьютор УАЗа пишет, что отгрузил такую машину в полноприводной модификации службе EMEDSA (это медицинское учреждение в департаменте Санта-Крус). Боливийский дистрибьютор установил на спецавтомобиль цену в 49 500 долларов США (3,8 млн рублей). По комплектации машина аналогична тем, что поставляют в российские медучреждения, разница сводится к более пестрой бело-красно-голубой цветографической схеме кузова, сделанной под стандарты Боливии.

Медицинский УАЗ-1288 оснащен стандартным для Профи 2,7-литровым бензиновым ZMZ Pro (149 л.с.), 5-ступенчатой МКП, раздаточной коробкой с понижающей передачей и жестким подключением переднего моста, АБС, подушкой безопасности водителя. В кузове-фургоне размещено специальное оборудование, включая кислородный баллон, умывальник, носилки, кондиционер, инфузионный набор и т. д.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru