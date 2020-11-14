В Ненецком автономном округе открыли Кванториум

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В г. Нарьян-маре открыли детский технопарк «Кванториум» Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

Квантумы оснащены высокотехнологичным оборудованием и нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Кроме учебных помещений, здесь оборудованы шахматная гостиная и интерактивный музей.

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«Кванториум» рассчитан на возрастную категорию от 7 до 18 лет и предусматривает ежегодное бесплатное обучение не менее 800 детей. Обучение в технопарке проходит по семи техническим направлениям — «Автоквантум», «Промробоквантум», «Промдизайнквантум», «IT-квантум», «DATA-квантум», «VR/AR-квантум» (виртуальная и дополненная реальность), «Хайтек-квантум».

© doks.adm-nao.ru

© doks.adm-nao.ru

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