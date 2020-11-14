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Образование

В Ненецком автономном округе открыли Кванториум

 © doks.adm-nao.ru

В г. Нарьян-маре открыли детский технопарк «Кванториум» Он создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

Квантумы оснащены высокотехнологичным оборудованием и нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Кроме учебных помещений, здесь оборудованы шахматная гостиная и интерактивный музей.

 © nao24.ru

«Кванториум» рассчитан на возрастную категорию от 7 до 18 лет и предусматривает ежегодное бесплатное обучение не менее 800 детей. Обучение в технопарке проходит по семи техническим направлениям — «Автоквантум», «Промробоквантум», «Промдизайнквантум», «IT-квантум», «DATA-квантум», «VR/AR-квантум» (виртуальная и дополненная реальность), «Хайтек-квантум».

 © doks.adm-nao.ru

 © doks.adm-nao.ru

https://nao24.r...kvantorium.html

Источник: https://narianmar.bezformata.com/li...skiy-tehnopark-kvantorium/88733598/

Кванториум, образование, Ненецкий автономный округ
  • Seriomilander Seriomilander
    14.11.2011:10:42

    Адреса открытых в этом году «Кванториумов»:

    г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 30

    г. Моздок, ул. Коммунистическая, д.30

    г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова, 92Б

    г. Невинномысск, ул. Белово, 4Б

    г. Бийск, Социалистическая улица, д. 123

    Эти должны были открыться:

    г. Биробиджан, пер. Швейный, 2А

    г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 378

    Адреса остальных не знаю…

    P.S. с 2015 по 2019 год было отрыто 108 «Кванториумов», а к 2024 году будет 245!!

    #1215109
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