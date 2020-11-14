На СЗ «Костромская верфь» спустили на воду пятый танкер для Голландии
13 ноября 2020 года на судостроительном заводе «Костромская верфь» (Костромская область) спущен на воду пятый танкер для Голландии.
Это пятое по счету судно, произведенное в рамках экспортных поставок, но новая модель для судостроительного предприятия Костромской области. Сборку танкера произвели в рекордные сроки.
2020 год ознаменован для Костромской верфи спуском уже второго танкера-химовоза. У предприятия долгосрочный контракт с голландской фирмой. Под заказ Нидерландов в Костроме уже построили в общей сложности пять судов.
Спущенное сегодня со стапелей верфи судно — новой модели. Его длина — 135 метров, ранее предприятие строило на экспорт танкеры длиной 110 метров.
«Это новая модель, которую нам доверили голландские партнеры. Химовоз будет доставлять нефтепродукты по рекам европейского рынка. Судно достаточно уникальное и интересное. Мы его построили в кратчайшие сроки, практически за семь месяцев. Никогда так быстро костромская верфь не строила корабли. До этого уходило 9-12 месяцев», — рассказал исполнительный директор Костромской верфи Андрей Бабин.
На верфи уже заложен еще один танкер. В планах на следующий год — отправка из Костромской области в Нидерланды двух химовозов. Под заказ голландских партнеров предприятие будет выпускать корабли в течение десяти лет.
Читайте также...
- На СЗ «Костромская верфь» спустили на воду танкер для Нидерландов
- На СЗ «Костромская верфь» спустили на воду танкер для Голландии
- Какие заказы за последние годы выполнил СЗ «Костромская верфь»
14.11.2012:32:34
14.11.2014:17:02
14.11.2016:16:51
14.11.2022:33:39
14.11.2016:40:41
14.11.2022:27:48
14.11.2016:44:55
14.11.2019:14:41
14.11.2019:51:54
14.11.2019:59:48
15.11.2010:04:30
15.11.2009:39:18