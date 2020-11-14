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Экспорт

На СЗ «Костромская верфь» спустили на воду пятый танкер для Голландии

 © sun9-56.userapi.com

13 ноября 2020 года на судостроительном заводе «Костромская верфь» (Костромская область) спущен на воду пятый танкер для Голландии.

Это пятое по счету судно, произведенное в рамках экспортных поставок, но новая модель для судостроительного предприятия Костромской области. Сборку танкера произвели в рекордные сроки.

2020 год ознаменован для Костромской верфи спуском уже второго танкера-химовоза. У предприятия долгосрочный контракт с голландской фирмой. Под заказ Нидерландов в Костроме уже построили в общей сложности пять судов.

 © sun9-26.userapi.com

Спущенное сегодня со стапелей верфи судно — новой модели. Его длина — 135 метров, ранее предприятие строило на экспорт танкеры длиной 110 метров.

«Это новая модель, которую нам доверили голландские партнеры. Химовоз будет доставлять нефтепродукты по рекам европейского рынка. Судно достаточно уникальное и интересное. Мы его построили в кратчайшие сроки, практически за семь месяцев. Никогда так быстро костромская верфь не строила корабли. До этого уходило 9-12 месяцев», — рассказал исполнительный директор Костромской верфи Андрей Бабин.

На верфи уже заложен еще один танкер. В планах на следующий год — отправка из Костромской области в Нидерланды двух химовозов. Под заказ голландских партнеров предприятие будет выпускать корабли в течение десяти лет.
Источник: https://vk.com/life_kostroma

Костромская верфь, Костромская область, танкер, Голландия
  • Нет аватара burovik
    14.11.2012:32:34

    Под заказ голландских партнеров предприятие будет выпускать корабли в течение десяти лет.

    Это сколько всего получается 20-25 танкеров?

    #1215117
  • Нет аватара Инженер2015
    14.11.2014:17:02

    вот этого не знал,

    что РФ уже строит судна для стран ЕС    

    #1215121
  • Ibragim Gustavo Ibragim Gustavo
    14.11.2016:16:51

    Сперва не понял даже новость. Строить судна для Нидерландов, это как продавать вино во Францию.

    PS Вычитал, оказываются действительно в Костроме делают корпуса для компании Ренсен-Дриссен Шипбилдинг Б.В.

    Отредактировано: Ibragim Gustavo~16:21 14.11.20
    #1215128
    • Clausson Clausson
      14.11.2022:33:39

      . Строить судна для Нидерландов, это как продавать вино во Францию.

      И это не за горами. Хорошие вина ценятся не за счет места своего производства, а потому, что они хорошего качества.

      Вина экспортируем и дальше будем больше экспортировать. Почему? Потому, что в стране появились фанаты этого дела. Потому, что есть условия для возделывания хорошего винограда, не хуже чем в самой Франции. Значит будут еще победы и в самой Франции.

      #1215158
  • Нет аватара senima56
    14.11.2016:40:41

    По большому счёту «танкер» и «корпус танкера», это две большие разницы!    Хотя, конечно, и это успех!   

    #1215131
    • Clausson Clausson
      14.11.2022:27:48

      Хотя, конечно, и это успех!

      Не «хотя» и не «конечно» это самый что нинаесть успех. Широкий рынок, всегда лучше узкого рынка. Возможность (именно, экономическая возможность) продавать продукцию на экспорт самоценно. Плюс страхует от экономических невзгод внутри страны. Посмотрите на металлургов. Обладая экономически эффективными производственными мощностями (спасибо минчермету СССР) они и в ус не дуют, у металлургов всегда все хорошо. Упал спрос на продукты конечного передела внутри страны, ну так повысим продажи полуфабрикатов на внешние рынки, делов то. В любом случае металлурги будут в прибыли, а значит будут деньги что бы развиваться и меньше зависеть от переменчивой конъюнктуры в любой отдельной стране.

      Сравнительная эффективность это как раз то, что и делает любую экономику (страну) сильной.

      #1215155
  • Александр Ермаков
    14.11.2016:44:55

    На верфи уже заложен еще один танкер. В планах на следующий год — отправка из Костромской области в Нидерланды двух химовозов. Под заказ голландских партнеров предприятие будет выпускать корабли в течение десяти лет.
    Интересно: какое ракетно-пушечное вооружение у этих танкеров-химовозов, если это корабли.   

    Строить судна для Нидерландов, это как продавать вино во Францию.
    Петру Первому икается.   

    #1215132
  • Александр Лебедев Александр Лебедев
    14.11.2019:14:41

    Первоначально планировалось, что эти корпуса будут строить в Румынии и Польше, а оказались в Костроме. Это первое. Во-вторых. Это просто корпуса или насыщенные корпуса (с монтажом общесудовых систем трубопроводов, палубным насыщением и окраской корпуса), как это делают в Херсоне для химовозов VEKA Shipbuilding WT B.V. (Нидерланды)?

    Отредактировано: Александр Лебедев~19:16 14.11.20
    #1215145
    • Александр Маслов Александр Маслов
      14.11.2019:51:54

      Какая разница, у Костромского завода есть много и других заказов для внутренних вод ,это не единственные заказчики…И потом,город Кострома не на Черном море расположен.

      #1215148
      • Александр Лебедев Александр Лебедев
        14.11.2019:59:48

        На СЗ «Костромская верфь»

        Как какая разница! Разный объём работ, разный и доход. Тем более, что ещё несколько лет тому назад верфь была на грани банкротства.

        Отредактировано: Александр Лебедев~20:00 14.11.20
        #1215149
    • Нет аватара nabludatel71
      15.11.2010:04:30

      Это просто корпуса или насыщенные корпуса

      Наверное, первое. По экспортной статистике, каждый корпус ровно 705000 кг. А стоимость в районе 1,5 млн долл. колеблется.

      #1215188
  • Нет аватара email2011
    15.11.2009:39:18

    Обратил внимание что в Википедии про судостроение ни слова.

    Отредактировано: email2011~09:39 15.11.20
    #1215186
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