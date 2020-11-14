На СЗ «Костромская верфь» спустили на воду пятый танкер для Голландии

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13 ноября 2020 года на судостроительном заводе «Костромская верфь» (Костромская область) спущен на воду пятый танкер для Голландии.

Это пятое по счету судно, произведенное в рамках экспортных поставок, но новая модель для судостроительного предприятия Костромской области. Сборку танкера произвели в рекордные сроки.

2020 год ознаменован для Костромской верфи спуском уже второго танкера-химовоза. У предприятия долгосрочный контракт с голландской фирмой. Под заказ Нидерландов в Костроме уже построили в общей сложности пять судов.

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Спущенное сегодня со стапелей верфи судно — новой модели. Его длина — 135 метров, ранее предприятие строило на экспорт танкеры длиной 110 метров.

«Это новая модель, которую нам доверили голландские партнеры. Химовоз будет доставлять нефтепродукты по рекам европейского рынка. Судно достаточно уникальное и интересное. Мы его построили в кратчайшие сроки, практически за семь месяцев. Никогда так быстро костромская верфь не строила корабли. До этого уходило 9-12 месяцев», — рассказал исполнительный директор Костромской верфи Андрей Бабин.

На верфи уже заложен еще один танкер. В планах на следующий год — отправка из Костромской области в Нидерланды двух химовозов. Под заказ голландских партнеров предприятие будет выпускать корабли в течение десяти лет.