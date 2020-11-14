Прогулки по Москве. Благоустроенные парки Люблино, Вороновское, Клёновское
Парк-усадьба «Люблино»
Благоустройство территории усадьбы «Люблино» охватило площадь в 36 га.
В обновленном парке появились павильон бракосочетания, набережная вдоль пруда, спортивные и детские площадки, а также удобные прогулочные дорожки.
В ходе работ обустроено 15 новых входных групп. Вдоль набережной создана рекреационная зона с лодочной станцией и 14 различными мостиками. Некоторые из них сделаны специально для рыбаков.
По просьбам жителей района проведены очистка пруда от ила и мусора и укрепление его берегов, реконструировано три фонтана с полной заменой оборудования и устройством архитектурно-художественной подсветки.
Лодочная станция
Для детей на территории парка разместили шесть игровых площадок общей площадью 2,2 тысячи «квадратов». Две из них предназначены для малышей до шести лет, а еще одна — для ребят-инвалидов.
Для любителей спорта обустроили семь спортивных площадок, в том числе, два теннисных корта, площадку с силовыми тренажерами, две хоккейные коробки, на которых летом можно играть в мини-футбол, воркаут-зону и многофункциональную спортивную зону.
Парк Вороновское в Новой Москве
Вороновское — красивое местечко за Троицком, центр которого — городской пруд. За несколько месяцев территорию вокруг пруда облагородили, сделав из набережной грязного маленького прудика полноценную зону отдыха.
На площади перед домом культуры появилась красивая мозаика, на которой выставлены необычные узорные скамейки.
Вот так это выглядит это сверху.
Появились большие площадки с современным оборудованием.
Набережную расширили и поставили скамейки по всему периметру.
Через маленькую местную речушку теперь проложено несколько мостиков.
Ну и, пожалуй, самое популярное место — вот эти узорные кресла-качели.
Парк Клёновское
Клёново в Новой Москве — небольшое село всего на две с небольшим тысячи жителей. Но парк Клёновское по местным меркам настоящая достопримечательность, многие съезжаются сюда с соседних поселений полюбоваться 100-летними деревьями — соснами и липами, а главный «экспонат» парка — 150-летний дуб.
Даже несмотря на то, что парк является объектом культурного наследия регионального значения, раньше здесь никакого благоустройства как такового здесь не было. Деревья да тропки, проложенные в основном самими жителями — вот и весь «парк».
Теперь парк постарались сделать интересным для всех возрастов. Во-первых, появились детские площадки, причем сразу две — современные, с безопасным резиновым покрытием.
Для молодежи сделали популярный сейчас амфитеатр, типа «Ямы» на Хохловской площади. Здесь теперь будут проходить все местные праздники и события.
В отличие от той же «Ямы» здешний амфитеатр полностью деревянный, так что встречаться на нём можно до поздней осени.
По всему парку проложили нормальные прогулочные маршруты, поставили беседки.
Или вот ещё один вариант беседок — особенно красиво должно быть летом, когда стены и потолок этих беседок покроют вьющимися растениями, которые будут отделять одну «кабинку» от другой и защищать от солнца.
Репортаж подготовлен совместно с Human RS.
Источники текста и фотографий:
https://moscows...aiona-liublino/
https://www.mos.../19299/5900050/
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14.11.2019:35:07