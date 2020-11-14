Прогулки по Москве. Благоустроенные парки Люблино, Вороновское, Клёновское

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Парк-усадьба «Люблино»

Благоустройство территории усадьбы «Люблино» охватило площадь в 36 га.

В обновленном парке появились павильон бракосочетания, набережная вдоль пруда, спортивные и детские площадки, а также удобные прогулочные дорожки.

В ходе работ обустроено 15 новых входных групп. Вдоль набережной создана рекреационная зона с лодочной станцией и 14 различными мостиками. Некоторые из них сделаны специально для рыбаков.

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По просьбам жителей района проведены очистка пруда от ила и мусора и укрепление его берегов, реконструировано три фонтана с полной заменой оборудования и устройством архитектурно-художественной подсветки.

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Лодочная станция

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Для детей на территории парка разместили шесть игровых площадок общей площадью 2,2 тысячи «квадратов». Две из них предназначены для малышей до шести лет, а еще одна — для ребят-инвалидов.

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Для любителей спорта обустроили семь спортивных площадок, в том числе, два теннисных корта, площадку с силовыми тренажерами, две хоккейные коробки, на которых летом можно играть в мини-футбол, воркаут-зону и многофункциональную спортивную зону.

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Парк Вороновское в Новой Москве

Вороновское — красивое местечко за Троицком, центр которого — городской пруд. За несколько месяцев территорию вокруг пруда облагородили, сделав из набережной грязного маленького прудика полноценную зону отдыха.

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На площади перед домом культуры появилась красивая мозаика, на которой выставлены необычные узорные скамейки.

© varlamov.me

Вот так это выглядит это сверху.

© varlamov.me

Появились большие площадки с современным оборудованием.

© varlamov.me

Набережную расширили и поставили скамейки по всему периметру.

© varlamov.me

Через маленькую местную речушку теперь проложено несколько мостиков.

© varlamov.me

Ну и, пожалуй, самое популярное место — вот эти узорные кресла-качели.

© varlamov.me

Парк Клёновское

Клёново в Новой Москве — небольшое село всего на две с небольшим тысячи жителей. Но парк Клёновское по местным меркам настоящая достопримечательность, многие съезжаются сюда с соседних поселений полюбоваться 100-летними деревьями — соснами и липами, а главный «экспонат» парка — 150-летний дуб.

Даже несмотря на то, что парк является объектом культурного наследия регионального значения, раньше здесь никакого благоустройства как такового здесь не было. Деревья да тропки, проложенные в основном самими жителями — вот и весь «парк».

© varlamov.me

Теперь парк постарались сделать интересным для всех возрастов. Во-первых, появились детские площадки, причем сразу две — современные, с безопасным резиновым покрытием.

© varlamov.me

© varlamov.me

© varlamov.me

Для молодежи сделали популярный сейчас амфитеатр, типа «Ямы» на Хохловской площади. Здесь теперь будут проходить все местные праздники и события.

© varlamov.me

В отличие от той же «Ямы» здешний амфитеатр полностью деревянный, так что встречаться на нём можно до поздней осени.

© varlamov.me

По всему парку проложили нормальные прогулочные маршруты, поставили беседки.

© varlamov.me

Или вот ещё один вариант беседок — особенно красиво должно быть летом, когда стены и потолок этих беседок покроют вьющимися растениями, которые будут отделять одну «кабинку» от другой и защищать от солнца.

© varlamov.me

Репортаж подготовлен совместно с Human RS.

Источники текста и фотографий:

https://moscows...aiona-liublino/

https://www.mos.../19299/5900050/

https://varlamo...ru/3694796.html