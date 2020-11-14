В Челябинской области компания ИНТЕО начала выпуск смесительно-зарядных машин для буровзрывных работ

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Компания «ИНТЕО» заключила соглашения о начале деятельности 25 декабря 2019 года и стала четвертым резидентом ТОСЭР «Озерск». Уже спустя два месяца с нового производства вышел первый промышленный экземпляр продукции.

Компания «ИНТЕО» организовала в Озерске производство смесительно-зарядных машин. Они предназначены для раздельной транспортировки к местам производства взрывных работ невзрывчатых компонентов и для приготовления взрывчатых веществ непосредственно на объекте.

Предварительные договоренности на поставки заключены с разработчиками карьеров Сахалина.

«Машины такого плана — штучный товар, выпуски единичные. С каждым заказчиком все моменты прорабатываются индивидуально. Потребность России в целом — порядка 50 машин в год. И мы, находясь еще только на старте проекта, планируем выйти на объем в 2-4 штуки в год», - рассказал директор «ИНТЕО» Александр Федотов.

Что интересно, назвали первую смесительно-зарядную машину «Надежда». В будущем планируется всем изделиям давать женские имена — это станет одной из первых традиций компании. Так, уже сейчас разработчики решили, что вторая машина будет носить имя «Екатерина».

В дальнейшем предприятие планирует изготавливать машинокомплекты для монтажа модернизированных систем управления буровых установок и предоставлять комплексную услугу по модернизации буровых установок типа УРБ2. Уже сегодня есть подтвержденный спрос на 20 таких комплектов. Стартует производство ориентировочно в апреле. Кроме того, «ИНТЕО», являясь не только производителем, но и разработчиком, намерено наладить выпуски другой серийной продукции для буро-взрывной техники.

«Уже сейчас мы видим, что статус ТОСЭР дает возможность сократить налоговые отчисления. И мы не экономим эти деньги, а пускаем на зарплату. Это возможность больше платить сотрудникам. Далее будем применять таможенные преференции, и это тоже будут существенные льготы. Это очень выгодно. Импортное оборудование для нас будет существенно дешевле. То же и с комплектующими, которые мы используем для производства», — отметил Александр Федотов.