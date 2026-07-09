Российский автозавод УРАЛ в июле 2026 года впервые показал свой новый автомобиль аварийной службы контактной сети на свежем собственном шасси «Урал 80» с колесной формулой 4×4. Что это за машина?

Новинка базируется на полноприводном компактном шасси «Урал 80» длиной около 7 метров с российским 5-литровым дизельным двигателем ЯМЗ-535 с турбонаддувом мощностью 240 л.с. и 5-ступенчатой МКПП. Раздаточная коробка — 2-ступечатая с межосевым блокируемым дифференциалом. На шасси за современной и удобной кабиной установлена специальная надстройка для ремонта и обслуживания контактной сети, оборудованная поворотной подъемной платформой. Рабочая высота подъема платформы составляет 8,5 метров. Грузоподъемность платформы — 500 килограмов. Вертикальная аварийная лестница изготовлена из диэлектрического материала с электроизоляцией до 1000 В.

Новый российский спецавтомобиль позволяет оперативно устранять повреждения контактных сетей, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте. Машина может двигаться по плохим дорогам или вне дорожной сети, а также использоваться в городских условиях.

Иван Захаров, использовано фото: Автозавод УРАЛ