ГК «Эра новых технологий» представила мобильную станцию RTK для аграриев

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Группа компаний «Эра новых технологий» — один из лидеров в области разработки технологий спутникового мониторинга, высокоточных систем и оборудования для агропромышленного комплекса — представила участникам ИТ-форума в Алтайском крае мобильную станцию RTK для системы позиционирования опрыскивателя «Агронавигация».

Мобильная станция RTK для СПО «Агронавигация» обеспечивает высокую точность всего цикла сельскохозяйственных работ, начиная с подготовки почвы и заканчивая уборкой, а также соответствует агротехническим требованиям выращивания всех культур, отметили в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края. Хозяйства, специализирующиеся на выращивании пропашных культур, видят большую отдачу при использовании мобильной станции RTK, поскольку работа с этими культурами требует наибольшей точности на посадке, опрыскивании, орошении и уборке.

«Разработка рассчитана на малобюджетные агронавигаторы в точном земледелии для малых и средних фермерских хозяйств: цена мобильной станции RTK для СПО „Агронавигация“ значительно ниже, чем у зарубежных аналогов, а отечественных разработок просто нет. Уже сегодня от аграриев нам поступает большое количество заказов на новый продукт», — рассказал руководитель проекта Сергей Занадворный. Создание спутниковых систем стало возможным за счет накопленного группой компаний производственного опыта и применения большого количества собственных комплектующих. Новая разработка будет совместима с любыми видами сельхозтехники импортного и отечественного производства.

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