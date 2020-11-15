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Агропром и пищевая промышленность

В Краснодарском крае урожай чая вырос на 17%

 © admkrai.krasnodar.ru

Собрано свыше 343 тонн зеленого чайного листа, что почти на 50 тонн выше уровня 2019 года. Урожай убран с площади более 360 гектаров, — сообщили в правительстве края .

На протяжении всего года в Сочи продолжается восстановление чаепригодных территорий. Работа проводится в рамках программы развития отрасли чаеводства Краснодарского края на период 2017-2021 годов и предусматривает вовлечение в оборот всех неиспользуемых чаепригодных земель региона.

— Согласно требованиям программы, в течение пяти лет на Кубани должно быть реконструировано свыше 450 га чайных плантаций. Мероприятия по их восстановлению субсидируются из краевого бюджета. Регион компенсирует 80% затрат на проведение реконструкции и половину затрат на оборудование для капельного орошения, — пояснили в правительстве края.
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/557064/

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Краснодарский край, чай
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