Пермский завод пластмассовых изделий открыл новую площадку в Московской области
Пермский завод пластмассовых изделий, который специализируется на разработке, производстве и реализации флаконов, банок, канистр и крышек из пластмасс для средств бытовой химии, нефтехимии, косметики, пищевых продуктов и медицинских нужд, сообщил о запуске в конце октября второго участка в городе Воскресенске Московской области.
Новая площадка ПЗПИ предназначена для выпуска продукции для косметической отрасли. Благодаря новым мощностям завод расширяет географию как в России, так и за рубежом.
Пермский завод полимерных изделий (ПЗПИ) начал свою деятельность в 1995 году и сейчас является пионером в отрасли производства флаконов из пластмасс на автоматических линиях.
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