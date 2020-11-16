В Белгородской области открылся новый детский сад на 99 мест

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В Белгородском районе открылся новый детский сад «Азбука детства» на 99 мест. Детский сад в микрорайоне Стрелецкое-59 построили в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», национального проекта «Демография».

Детский сад стал первым этапом работ на данном объекте, вторым будет — начальная школа на 100 мест, к возведению которой уже приступили строители.

Для мальчиков и девочек создали все необходимые условия: яркие групповые ячейки, просторные холлы, пищевой и медицинский блоки, музыкально-спортивный зал. Все помещения оборудованы согласно всем современным стандартам.

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Особое внимание уделили рекреационным зонам, которые будут способствовать интеллектуальному развитию воспитанников и художественно-эстетическому воспитанию. На улице расположились физкультурная площадка с безопасным покрытием и площадка для изучения правил дорожного движения.