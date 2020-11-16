© Бионышева Елена/Сделано у нас

Агропромышленный холдинг «Мираторг» — одна из ключевых компаний в сельскохозяйственном секторе. За почти двадцать лет со дня основания предприятию удалось выстроить производственную модель полного цикла — от поля до прилавка. Сегодня «Мираторг» занимает лидирующие позиции по производству говядины и свинины и входит в число ведущих компаний в сфере птицеводства. Чтобы снабжать потребителя свежим и качественным куриным мясом, холдинг построил уникальное предприятие полного цикла в Брянской области, которое мы посетили.

АГРАРНЫЙ ЛИДЕР

Агропромышленный холдинг «Мираторг» был основан в 1995 году и стал одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний страны благодаря высокой квалификации персонала и руководящего состава, грамотно выстроенным бизнес-процессам и адаптации успешного мирового опыта и передовых технологий. На производствах «Мираторга», представленных в 29 регионах центральной и южной России, трудятся около 40 тысяч человек.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

За год «Мираторг» производит более 420 тысяч тонн свинины и держит лидерство в России, в два раза обгоняя по этому показателю ближайшего конкурента. На первом в стране производстве высококачественной говядины, созданном компанией с нуля, ежегодно выпускается свыше 140 тысяч тонн мяса — также максимальный в России показатель. Продукция компании пользуется доверием и высоким спросом среди соотечественников и экспортируется в страны СНГ, Европы, Азии, Африки, Персидского залива и Латинской Америки.

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

Курятина — самый популярный вид мяса в России. Чтобы снабжать потребителей востребованным продуктом, «Мираторг» вложил более 25 млрд рублей в строительство уникального производства в Брянской области, на территории Трубчевского и Выгоничского районов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В результате был создан агрокомплекс, объединяющий комбикормовый завод, 20 птицеводческих площадок, инкубаторий на почти 92 млн яиц и мясоперерабатывающий комплекс. В 2014 году на рынок была поставлена первая продукция, а уже в феврале этого года общее поголовье птицы превысило 8,7 млн голов. Благодаря вертикально интегрированной производственной цепочке «Мираторг» может отслеживать качество продукции на каждом этапе и обеспечить доступную цену для потребителя.

Сегодня в производстве задействовано около 3 тысяч сотрудников, которым ООО «Брянский бройлер» гарантирует зарплату выше средней, соблюдение социальных гарантий и условия для профессионального развития и повышения квалификации.

ГУМАННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Уровень автоматизации производства у «Мираторга» — один из самых высоких в стране. Птицеводческие площадки оборудованы системами подачи воды и корма, регулирования уровня освещенности, очистки воздуха и поддержания микроклимата. Птица выращивается в гуманных условиях и практически не подвергается стрессу при контакте с персоналом, благодаря чему мясо сохраняет мягкость и нежный вкус.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Выращивание цыплят-бройлеров приближенно к естественным условиям. Яйца из инкубатория доставляются на площадки специальными машинами, и птенцы вылупляются уже на ферме в максимально комфортных условиях, где сразу имеют доступ к пище и воде. Эта технология, называемая «Патио», применяется на передовых производствах по всему миру и позволяет избежать стресса при перевозке цыплят на площадку.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Цех по убою и переработке птицы также оснащен современным оборудованием преимущественно европейского производства, за счет чего здесь перерабатывается 12 тысяч голов в час, а в смене работают не более 400 сотрудников. Производственные линии могут гибко настраиваться под выпуск десятков наименований продукции, что дает возможность оперативно реагировать на потребности покупателей и регулярно выходить на рынок с новыми предложениями.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

БЕЗОПАСНО И БЕЗ ГМО

Здоровое и сбалансированное питание — залог правильного развития птицы, поэтому высококачественные корма для «Мираторга» поставляет собственный завод. Ежемесячно здесь производится более 30 тысяч тонн кормов для птицеводческих площадок в Брянской области, свиноводства, овцеводства и разведения других домашних животных. Замкнутый цикл производства включает прием сырья, хранение, измельчение, дозирование биологически активных компонентов, смешивание и фасовку. Используемое для комбикормов сырье проходит проверку в производственно-технологических лабораториях, а многоступенчатая система контроля обеспечивает качество конечного продукта.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Птицеводческие комплексы агрохолдинга находятся в экологически чистых районах и оборудованы по последнему слову техники, что минимизирует воздействие на окружающую среду. На птицефермах не используется содержащие ГМО корма и стимуляторы роста мышечной массы и соблюдается наивысший уровень биобезопасности. На предприятиях введены многоступенчатая система санитарного пропуска и строгие требования к спецодежде и обуви.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Птицеводческие площадки и перерабатывающее предприятие оборудованы современными системами ветеринарного и биологического контроля от мировых лидеров, а за температурой пищевых продуктов на всех технологических этапах следит отдел производственного ветеринарного контроля.

ФОТО И ТЕКСТ:Бионышева Елена