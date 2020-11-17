Северсталь освоила производство инновационных труб большого диаметра К65

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ПАО «Северсталь» освоило сквозную технологию производства (сляб-лист-труба) нового поколения труб большого диаметра (ТБД) с уникальной совокупностью характеристик: высокой прочностью класса К65 при высокой деформационной способности.

Работа проведена в рамках реализации Программы научно-технического сотрудничества компаний Северсталь и Газпром на 2019-2022 гг. при непосредственном участии «Газпром ВНИИГАЗ».

Производство освоено на Ижорском трубном заводе (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь» ПАО «Северсталь»). Для выпуска ТБД К65 используется собственный металлопрокат, который производит стан 5000 листопрокатного цеха компании, расположенный на одной промышленной площадке с ИТЗ в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Уникальные эксплуатационные характеристики ТБД позволят потребителям сократить затраты на строительство и реконструкцию газопроводов за счет снижения толщины стенки труб и металлоемкости трубопровода, повышения надежности и долговечности газопроводов, прокладываемых на участках с неустойчивыми грунтами в районах вечной мерзлоты, оползневых и карстовых проявлений и других видов эрозии почвы, а также с сейсмической активностью 8 баллов и выше и рисков активизации тектонических разломов. При минимальной толщине стенки ТБД можно эксплуатировать при температуре до минус 40 °C, что актуально для газопроводов надземной прокладки, например, на участках компрессорных станций.

«Ижорский трубный завод традиционно является лидером в разработке и освоении новых видов труб большого диаметра на российском рынке. Разработка ТБД К65 с высокой деформационной способностью в очередной раз подтвердила высокую квалификацию специалистов и значительный технический уровень оснащения ИТЗ, что позволило превзойти зарубежные аналоги. Использование трубной продукции нового поколения экономически более выгодно для заказчиков. Мы видим большие перспективы применения ТБД К65 с высокой деформационной способностью при строительстве перспективных магистральных газопроводов», — отметил директор по техническим продажам «Северстали» Виталий Липин.

Технические условия производства инновационных ТБД (ТУ 24.20.21-037-47966425-2020) включены в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям «Газпрома».