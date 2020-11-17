В Волгоградской области вернули в оборот 74 тыс. га неиспользуемых земель

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74,2 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения вернули в оборот в регионе в 2020 году

Это в два раза больше запланированного объёма.

Лидерами среди районов Волгоградской области по возвращению сельхозугодий в обработку стали Палласовский район с показателем 35,3 тысячи гектаров, Котовский район — здесь введено 8,9 тысячи гектаров, а также Ольховский район — 5,3 тысячи гектаров.

Системная работа региона по вводу в оборот неиспользуемой пашни получает высокие федеральные оценки: Волгоградская область входит в число лидеров среди регионов России по количеству возвращенных сельхозугодий.

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Более 2,6 тысячи гектаров орошаемых полей созданы в 2020 году в Волгоградской области

Показатель текущего года на 656 гектаров выше прошлогоднего достижения.

В этом году в Быковском районе ООО «Сельское достояние» в рамках нацпроекта построило объект мелиорации площадью 368,2 гектара, ООО «ТД «Гулливер» — площадью 914 гектаров. Еще 1320 гектаров орошаемых полей создано ООО «Лидер» Николаевского района. Все три организации получили на реализацию проектов средства государственной поддержки, общая сумма которой составила 229 миллионов рублей.

По итогам 2020 года общая орошаемая площадь в регионе вырастет до 67 тысяч гектаров, что более чем в два раза выше показателей шестилетней давности.

Волгоградские аграрии на 1 млн тонн перевыполнили план по сбору урожая в 2020 году, намолотив 5 млн тонн зерновых. В прошлом году было собрано 4,6 млн тонн зерна.

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