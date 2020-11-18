После реконструкции открыт участок федеральной трассы Р-254 в Новосибирской области

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Открыто движение по обновленному участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Эти завершающие 13,5 километров с тремя разноуровневыми развязками дают возможность почти в два раза повысить пропускную способность одной из самых загруженных трасс Новосибирской области.

В рамках модернизации было возведено три транспортных развязки с путепроводами, устроено цементобетонное покрытие на площади около 267 тыс. м2. На трассе поставили автоматизированные линии освещения и табло переменной информации, сделали площадку отдыха для водителей.

Таким образом завершена реконструкция 30-километрового участка трассы Р-254 «Иртыш».

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Проект полностью реализован за пять лет (строительно-монтажные работы начались в 2015 году). Предыдущие два этапа введены в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах. На всём протяжении 30-километрового участка расширили проезжую часть с двух до четырёх полос движения, установили разделительное барьерное ограждение. Возвели шесть транспортных развязок и семь мостовых сооружений, построили 10 км новой дороги в обход посёлка Коченёво, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

— Среднегодовая интенсивность движения здесь составляет свыше 10 тысяч автомобилей в сутки, при этом около 45% потока — грузовой транспорт, — отметили в ФКУ «Сибуправтодор». — Это обусловлено наличием действующих и строящихся предприятий и промышленно-логистических терминалов, расположенных на въезде в областной центр.

Как уточнили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области, в реконструкцию участка дороги вложили 7,8 миллиарда рублей.