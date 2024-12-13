В Приморье открыли путепровод в районе Артемовской ГРЭС

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В Артемовском городском округе Приморского края в пятницу, 13 декабря, торжественно запустили движение по реконструированному путепроводу через ж/д пути в районе Артемовской ГРЭС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Новый путепровод позволит снять грузовые ограничения на участке автодороги, ведущей к нескольким морским портам Приморья. Также сооружение имеет большую значимость для пассажирского сообщения между Владивостоком и Артемом.

На церемонии открытия движения заместитель председателя правительства края Виталий Блоцкий сообщил, что запуск состоялся позже изначальных сроков на полтора года по ряду причин, среди которых — задержка в предоставлении технологических окон РЖД, непредвиденные объемы работ на сетях, корректировка проекта и плотная городская застройка.

Сейчас на сооружении запущено рабочее движение транспорта. Все работы на объекте планируют завершить до конца июня 2025 года. На объекте подрядчик в ближайшее время заасфальтирует примыкания дороги к мосту, приведет в порядок тротуары, заполнит деформационные швы и до конца года демонтирует временный объезд.

Напомним, реконструкция путепровода в районе Артемовской ГРЭС стартовала в 2022 году.

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