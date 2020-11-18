Концерн «Автоматика» изготовил первую партию приборов учета электроэнергии «Милур»

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Производственное объединение «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, произвело сборку, настройку и поверку первой партии интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур», созданных по полному циклу изготовления. В настоящее время завод ведет работы по расширению области аккредитации метрологической службы и налаживанию производственных мощностей до уровня, позволяющего к третьему кварталу 2021 года выйти на производство полного цикла изготовления электротехнической продукции — до 450 тыс. счетчиков в год.

Интеллектуальный прибор учета электроэнергии «Милур» — это базовый компонент, на основе которого возможно разработать и внедрить интеллектуальные системы мониторинга и контроля технически сложных объектов типа «Умный дом» и «Умный город».

В счетчике «Милур» реализованы современные интерфейсы, позволяющие подключать до 20 типов проводных и беспроводных датчиков контроля и учета, а также стандартные протоколы передачи данных, что позволяет использовать его как автономно, так и в составе современных систем автоматизированного контроля и учета потребления энергоресурсов. Уникальной составляющей счетчика являются отечественные интегральные микросхемы, разработанные ПКК «Миландр» — партнером завода «Электроприбор».

На сегодняшний день ПО «Электроприбор» произвело сборку, настройку и поверку первой партии интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур».

"Одной из стратегически важных задач концерна «Автоматика», осуществляемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика», является цифровизация энергетического комплекса. Благодаря технологической оснащенности производства и высокой компетентности сотрудников дочернее предприятие концерна — ПО «Электроприбор» наладило производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур». Приборы учета электроэнергии ПО «Электроприбор» конкурентны по цене и качеству на российском рынке изделий данного типа. Для осуществления проекта по полному циклу изготовления приборов на предприятии были созданы дополнительные рабочие места. Расширение компетенций позволит ПО «Электроприбор» участвовать и в других значимых проектах по цифровизации различных отраслей экономики", — прокомментировал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.