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Электроника и электротехника

Концерн «Автоматика» изготовил первую партию приборов учета электроэнергии «Милур»

 © rostec.ru

Производственное объединение «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, произвело сборку, настройку и поверку первой партии интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур», созданных по полному циклу изготовления. В настоящее время завод ведет работы по расширению области аккредитации метрологической службы и налаживанию производственных мощностей до уровня, позволяющего к третьему кварталу 2021 года выйти на производство полного цикла изготовления электротехнической продукции — до 450 тыс. счетчиков в год.

Интеллектуальный прибор учета электроэнергии «Милур» — это базовый компонент, на основе которого возможно разработать и внедрить интеллектуальные системы мониторинга и контроля технически сложных объектов типа «Умный дом» и «Умный город».

В счетчике «Милур» реализованы современные интерфейсы, позволяющие подключать до 20 типов проводных и беспроводных датчиков контроля и учета, а также стандартные протоколы передачи данных, что позволяет использовать его как автономно, так и в составе современных систем автоматизированного контроля и учета потребления энергоресурсов. Уникальной составляющей счетчика являются отечественные интегральные микросхемы, разработанные ПКК «Миландр» — партнером завода «Электроприбор».

На сегодняшний день ПО «Электроприбор» произвело сборку, настройку и поверку первой партии интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур».

"Одной из стратегически важных задач концерна «Автоматика», осуществляемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика», является цифровизация энергетического комплекса. Благодаря технологической оснащенности производства и высокой компетентности сотрудников дочернее предприятие концерна — ПО «Электроприбор» наладило производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур». Приборы учета электроэнергии ПО «Электроприбор» конкурентны по цене и качеству на российском рынке изделий данного типа. Для осуществления проекта по полному циклу изготовления приборов на предприятии были созданы дополнительные рабочие места. Расширение компетенций позволит ПО «Электроприбор» участвовать и в других значимых проектах по цифровизации различных отраслей экономики", — прокомментировал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.
Источник: https://rostec.ru/news/kontsern-avt...iborov-ucheta-elektroenergii-milur/

«Электроприбор», «Автоматика» , Ростех, «Милур», ПКК «Миландр»
  • Clausson Clausson
    18.11.2019:53:43

    Вот я все понимаю, удобно, прогрессивно и всё такое. Но ведь цена раз в двадцать выше чем на обычный электромеханический счетчик и то в 20 это минимум… Стоит ли игра свеч?

    Знаю во многих ТСЖ и поселках (элитных) установка подобных агрегатов является обязательной… а владельцы потом с этой «обязаловкой» маются. Они ломаются (как минимум перестают передавать данные адекватно), ремонту не подлежат, а новые (такие же) стоят дорого, а у каждого ТСЖ свои терки с дистрибьюторами конкретных марок, и протоколы передачи данных других марок типа не подходят…

    В общем такие вот особенности национального бизнеса.

    С одной стороны прогресс, с другой развод на деньги.

    Отредактировано: Clausson~19:58 18.11.20
    #1215561
    • Кот Стальной Кот Стальной
      18.11.2023:56:53

      Чем дороже и навороченнее электроника — тем больше шансов что где-нибудь нагнется.

      Хотя ломаются и более дешевые электронные бытовые. Без интеллектуальных наворотов.

      У меня висел в квартире питерский ЛЭМЗ ЕС2726 двухтарифный (ЛЭМЗ — «Ленинградский электромеханический завод» если что). Рассчитан на 16 лет (по мануалу) А сдох где-то через 4-5. Классическая неисправность: перестал считать раздельно по тарифам 1 и 2 (день и ночь) и все начал валить на единый «аварийный тариф» 4. Пришла баба из Петроэлектросбыта «Неисправный. Менять надо».

      Решил свезти в ремонт на завод — я такой уже возил с такой же неисправностью только из квартиры матери.

      ЛЭМЗа того уже нет толком — ну завод как бы есть и даже название то же самое, но то ли сменил владельца то ли юр.лицо другое — ХЗ.

      Я к ним сунулся в сервис — «мы такое не поверяем». «Как же не поверяете, когда они у вас в интернет-магазине в продаже есть?» «Ну вот так… Нет поверочных стендов для них». Красота! «Ж@#а есть, а слова нет» )))

      Плюнул, купил «Неву» (хорошая марка для быта, хвалят) на DIN-рейку и переходник 3-точечный под места крепления старого счетчика. И все встало как родное. Из надежных еще называют «Меркурий» и «Энергомера». Последний я на дачу ставил.

      А под занавес — решил на досуге разобрать этот ЛЭМЗ и поглядеть, «что же в лесу сдохло то»? Оказывается все просто ))) Там стоит одноразовая литиевая батарейка от узкоглазых братьев Мао ЦзеДуна. И она просто выработалась. Ради интереса подал питание от внешнего источника, подключил счетчик к сети — заработал! ))) Но т.к. пломбы заводские все вскрыты — он уже недействителен.

      Цена такому мусору около 2000 была. Заявлено 16 лет жизни без поверок — а батарейка вынуждает покупать новый счетчик через 5. Бизнес !!!

      Отредактировано: Кот Стальной~00:02 19.11.20
      #1215576
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