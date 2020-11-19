Фото Омска с высоты

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Омск — один из крупнейших городов России и второй по численности в Сибири после Новосибирска. Город расположен на слиянии двух рек — Иртыша и Оми, где в 1716 году по указанию Петра I была построена первая Омская крепость для освоения Сибири и защиты русских территорий. В начале 20-го веке город стал столицей Белого движения под предводительством адмирала Колчака, а в советское время был назван городом-садом за количество зелени. Омск сегодня — крупный центр нефтепереработки, аэрокосмической отрасли и машиностроения.

1. Омск расположен на слиянии двух рек — Иртыша и Оми. Иртыш делит город на две части — правый берег и Левобережье. Причём, левый берег начал застраиваться лишь в 1973 году. Левобережье отличается наибольшей протяжённостью — 25 км с севера на юг.

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2. Омск был заложен в 1716 году как крепость, защищавшая южные границы государства. Основное развитие город получил в XX веке. С 1918 по 1920 год Омск даже был столицей Государства Российского, но только «Белой» России. Великая Отечественная война дала толчок развитию города, когда сюда были эвакуированы многие заводы из Европейской части России.

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3. В городе перекинуто пять крупных мостов через Омь, еще пять — через Иртыш. Один из них, расположенный на юге города, является частью Транссибирской магистрали, которую протянули в Омск, сделав крюк в 700 километров. По первоначальным планам, Транссиб должен был пройти на 300 км севернее — напрямую между Новосибирском, Тарой и Ишимом. По одной из версий, омские купцы собрали деньги на взятку, чтобы магистраль прошла через их город.

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4. До развала Советского Союза Омск был известен как «Город-сад», «Город молодёжи» и «Город науки». Сейчас Омск является крупным промышленным центром с предприятиями разных отраслей, включая оборонную и авиакосмическую.

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5. Успенский кафедральный собор — один из основных архитектурных символов Омска. Первый камень в основание храма был заложен в 1891 году будущим императором Николаем II. Еще спустя семь лет строительство было завершено. А в 1935 году, как и многие храмы в молодом Советском государстве, Успенский собор был разрушен до основания.

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6. Торжественное открытие восстановленного Успенского собора состоялось в 2007 году. До этого на месте храма сначала располагался Сквер пионеров, затем фонтан со скульптурой оленя, в послесоветское время здесь был установлен поклонный крест.

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7. Высота колокольни до подкрестного яблока — 44 метра.

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8. Став столицей Западной Сибири в первой половине XIX века, Омск за несколько десятилетий превратился в богатый зажиточный город. Неудивительно, что приход советской власти после революции 1917 года омичи восприняли негативно. Тогда большевиков и временное правительство отсюда изгнали, а город превратился в столицу Белого движения под руководством адмирала А.В. Колчака.

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9. Историко-культурный комплекс «Омская крепость». История города началась в 1716 году, когда по приказу Петра I для укрепления рубежей Российской империи была заложена Омская крепость. В 1797 году острог получил статус города. В XIX веке Омск стал центром Степного края, который охватывал значительную часть Западной Сибири и север современного Казахстана, что составляло около трети территории всей страны. Тобольские ворота — единственные подлинные ворота Омской крепости, сохранившиеся до нашего времени.

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10. Омский государственный академический театр. Один из старейших драматических театров Сибири был основан в 1874 году. Первое театральное здание было деревянным и простояло всего два года, пока не сгорело. В 1882 году на том же месте построили новое здание. Оно тоже оказалось небезопасным, и в 1891-м его снесли, не дожидаясь пожара. Строительство нового театра на Базарной площади закончилось в 1905 году.

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11. Здание построено в эклектичном стиле, сочетающем классицизм с барочными мотивами.

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12. Музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Здание было построено в 1914 году по проекту архитектора А.Д. Крячкова. Спустя шесть лет городской торговый корпус по его же проекту был возведен в Новосибирске.

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13. С 1934 года автор Омского торгового корпуса встал у руля Новосибирского отделения Союза архитекторов СССР, а спустя три года проекты его зданий в Иркутске, Красноярске и Новосибирске удостоились золотой медали и гран-при на Всемирной выставке, проходившей во французской столице.

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14. Улица Ленина. Центральная улица Омска проходит от Соборной площади через Юбилейный мост до улицы Маяковского, в районе исторической застройки. Здесь сохранился единственный в своём роде архитектурный ансамбль конца XIX — начала XX века, получивший статус объекта культурного наследия федерального значения.

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15. Омский государственный медицинский университет. Ранее, в здании 1906 года постройки, располагался магазин товарищества братьев Овсянниковых-Ганшиных.

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16. Здания на улице Карла Либкнехта формируют редкий для сибирских городов ансамбль в стиле неоклассицизма.

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17. Здание страхового общества «Саламандра». Построено в 1913-1914 годах по проекту петербургского архитектора Н. Н. Веревкина. Сейчас здесь располагается городская поликлиника № 1.

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18. Реконструкция улицы Ленина в Омске стала одним из главных подарков городу к его 300-летию. Средства на работы были выделены «Газпромом».

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19. До 1937 года на территории современного Омска находились три отдельных города: Омск, Кировск и Ленинск-Омский, которые позже объединились в одну агломерацию.

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20. Центр «Эрмитаж-Сибирь» — филиал Петербургского музея Эрмитаж в Омске.

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21. «Московские торговые ряды». Построенное по типу купеческих гостиных дворов в 1904 году, здание вместило одиннадцать одинаковых секций, в которых разместились оптовые магазины известных в то время мануфактур. В 1970-х годах магазинчики объединили в один длинный торговый зал, который в течение нескольких десятилетий занимал омский ЦУМ. В народе его так и называли — «длинный». Является памятником архитектуры федерального значения.

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22. Место законсервированной станции метро «Библиотека им. Пушкина»". Омский метрополитен до сих пор находится в недостроенном состоянии. Он стал знаменитым благодаря единственной построенной станции и метромосту.

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23. Мост им. 60-летия Победы — совмещённый автомобильный и метромост через реку Иртыш.

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24. Верхний уровень для движения автотранспорта, нижний — для поездов метро. Через мост должен был проходить перегон между станциями «Заречная» и «Библиотека имени Пушкина».

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25. Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина. По главному фасаду в нишах установлены восемь скульптур высотой 3,5 м из кованой воронёной меди. Это фигуры видных деятелей России, которые олицетворяют тысячелетнюю историю нашего отечества: основатель русской государственности Ярослав Мудрый, лидер духовного обновления Руси Сергий Радонежский, символ достижений древнерусской живописи Андрей Рублёв; великие представители российской науки, искусства, технического прогресса — Н. М. Карамзин, М. В. Ломоносов, М. Н. Глинка, К. Э. Циолковский. Образ А. С. Пушкина, чьё имя и носит библиотека, стал центральной фигурой этого скульптурного пантеона.

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26. Пожарная каланча — один из самых узнаваемых символов Омска. Кирпичная пожарная каланча заменила аналогичную деревянную постройку 1870 года. Предыдущая каланча сильно износилась, к тому же в 1910-х годах в Омске произошла серия пожаров, вынудившая Думу выделить деньги на новую постройку. Тогда она стала самым высоким сооружением в городе.

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27. В 2002 году на смотровой площадке башни установлена фигура пожарного.

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28. Соборная площадь — главная площадь Омска, расположенная в центре города между улицами Красный путь, Интернациональной, Тарской и Ленина.

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29. Администрация города Омска. Бывшее здание Сибирского отделения Русско-Азиатского банка, построено в 1917. При Колчаке здесь располагалась Британская военная миссия.

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30. Сквер им. Дзержинского, на месте которого на протяжении десятилетий располагалась шумная базарная площадь. Проект планировки площади принадлежит ленинградскому архитектору П. Розенблюму, который, по одной из версий, поднялся на крышу соседнего здания и воспроизвел в плане уже протоптанные тропинки.

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31. Военный Воскресенский собор был построен в 1773 году. В этом соборе молился Ф.М. Достоевский и писал о нём в книге «Записки из Мёртвого дома». Был закрыт в начале 1920-х, затем пустовал и разрушался в течение многих лет. Снесен в конце 1950-х при строительстве рядом жилого дома. Выстроен заново в 2016 году. Классик русской литературы был отправлен в Омск на каторжные работы как государственный преступник за участие в кружке петрашевцев.

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32. В советское время город считался закрытым. Иностранцев в него не пускали, а те, которые приезжали на стажировку на нефтеперерабатывающее предприятие, не могли покидать территорию рабочего городка.

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33.

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34. Панорама омской стрелки. Первая омская крепость была возведена для продвижения русских войск на юг Сибири и освоения земель, прилегающих к Иртышу. Именно здесь в устье Оми началась история города Омска.

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35. Площадь Бухгольца. Нынешнее наименование с сентября 1987 года в честь основателя города — И. Д. Бухгольца. В центре площади установлен огромный шар, на котором выгравированы сцены основания Сибири. С Омском связана крылатая фраза «Не пытайтесь покинуть Омск!», ставшая особенно популярной после того, как шар-памятник на площади Бухгольца едва не укатился во время урагана.

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36. Омский государственный музыкальный театр. Театр был основан в 1946 году, объединив группу актеров Сталинградского театра. В новое здание в стиле деконструктивизм труппа переехала в январе 1982 года.

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37. Благодаря своей оригинальной форме здание музыкального театра является одним из символов Омска.

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38. Свято-Никольский Казачий собор. Считается самым старым храмом в Омске. Его строительство началось в мае 1833 года. Высота до колокольни — 24 м. До 1919 года в соборе хранились святыни Сибирского казачьего войска — полковые знамёна и знамя дружины Ермака Тимофеевича.

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39. Проспект Маркса. Центральная транспортная артерия Омска, одна из самых оживлённых улиц города. Проходит от Театральной до Привокзальной площади.

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40. «Дом со шпилем» — сталинка на пересечении проспекта Карла Маркса и ул. Масленникова.

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41. Иртышская набережная протяжённостью более 4 км — одно из любимых мест отдыха для жителей и гостей города.

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42. Бульвар Победы.

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43. Мемориальный комплекс «Слава Героям» на бульваре Победы.

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44. Спортивно-концертный комплекс имени В. Н. Блинова.

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45. Бульвар Мартынова — улица названа в честь поэта Леонида Мартынова, родившегося и жившего неподалеку от этого места.

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46. Железнодорожный вокзал «Омск-Пассажирский».

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47. Расположен на главном ходу Западно-Сибирской железной дороги. Работает по 4 направлениям: Челябинское, Тюменское, Барнаульское и Новосибирское.

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48. Памятник омичам, внёсшим значительный вклад в освоение космоса, — оригинал ракеты «Космос-3М», предоставленный ПО «Полёт».

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49. Подсвеченные опоры ЛЭП, расположенные на улице Масленникова.

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50. Микрорайоны на левом берегу.

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51. Собор Рождества Христова — первый храм, построенный на левом берегу Иртыша в Омске.

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52. Ленинградский мост — открыт 6 ноября 1959 года, став первым сталебетонным мостом через Иртыш.

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53. Трамвайное депо № 1. Сейчас в Омске работают 6 трамвайных маршрутов. На трамвайную систему приходится не более 4% всех перевозок городским транспортом.

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54. «Башни Сакена».

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55. Пересечение улиц Маршала Жукова и Маяковского.

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56. «Башня с часами» в восстановленном здании бывшего агрегатного завода на пересечении улиц Герцена и Октябрьской.

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57. Улица Гагарина.

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58. Панорама центра Омска.

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59. Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС). Сибирский институт инженеров транспорта был основан в 1930 году, в Томске. В 1961 году вуз переведён в Омск и переименован в Омский институт инженеров железнодорожного транспорта. Статус университета он получил в 1997 году.

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60. Фасад здания управления Омской железной дороги был создан в 1916 году по проекту известного петербургского зодчего Ф. И. Лидваля. На его фронтоне над колоннами разместились четыре скульптуры: «Путь», «Тяга», «Движение», «Администрация». Статуя «Путь» опирается на тоннель, а на плече держит мощную кирку. «Тяга» касается рукой локомотива. «Движение» опирается на железнодорожную стрелку, в руках у нее фонарь. «Администрация» несет кадуцей — жезл, обвитый змеями, который является атрибутом бога торговли Гермеса, символизируя согласие и связь противоположностей.

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61. Гостиница «Ибис — Сибирь».

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62. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Принадлежит компании «Газпром нефть».

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63. Омская ТЭЦ-3.

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64. Улица Красный Путь. Одна из старейших улиц Омска, важная часть дорожной инфраструктуры города. Красный путь — бывшая улица Капцевича, переименованная в память о событиях Гражданской войны. Улицей Капцевича заканчивалась загородная дорога, по которой Красная армия входила в город.

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65. Площадка на месте снесённого спортивного комплекса «Арена Омск». Здание дворца спорта простояло всего 11 лет после торжественного открытия в 2007 году. На возведение грандиозного сооружения было потрачено 150 миллионов долларов, а причинами сноса стали разрушения здания из-за грунтовых вод, неправильного проектирования и бракованных железобетонных изделий.

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