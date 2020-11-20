Компания «Киматика» выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми диодами
Компания «Киматика» (г.Ярославль) приступило к выпуску рециркуляторов воздуха «Киматика» с ультрафиолетовыми диодами. Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Отличительной особенностью рециркуляторов является применение диодных источников ультрафиолетового излучения, НЕРА фильтрация воздуха и возможность дистанционного управления рециркулятором. Аппараты предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в медицинских, производственных, образовательных, торговых и других помещениях.
«Киматика» собственная марка компании «Киматика» производящей медицинскую технику и аппараты для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением.
Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Области применения рециркулятора:
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры и магазины
- Ветклиники и зоомагазины
- Помещения сферы общественного питания
- Салоны красоты и парихмахерские
- Квартиры и загородные дома
- Медицинские и спортивные учреждения
- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
- Помещения банковских и финансовых учреждений
- Агропромышленные предприятия
- Общественный транспорт
В письме Роспотребнадзора
НП «НАСКИ» (Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) в своих Временных методических рекомендациях «Профилактика заноса и распространения COVID -19 в медицинских организациях» от 14 мая 2020 г. рекомендует применение различного рода бактерицидных рециркуляторов, которые суммарно смогут обеспечить кратность воздухообмена не менее 4.
Описание работы
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор, фильтры и ультрафиолетовые светодиоды.
Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом, проходит через НЕРА фильтр и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Технические характеристики
- Напряжение питания 220±20% В, частота 47÷63 Гц,
- Мощность не более 40 ВА
- Производительность 150-180м³/ч
- Источник УФ-излучения — бактерицидные, безозоновые диоды (LED), 15 штук.
- Суммарный бактерицидный поток 26 Вт
- Время непрерывной работы — 24 ч.
- Требования безопасности изделия по ГОСТ Р 50267.0-92 класса I тип В
- Габаритные размеры — 360×200×560 мм
- Масса — 5,5 кг
- Средний срок службы не менее 12 месяцев
- Условия эксплуатации:
- Температура окружающей среды +10°С ÷ +35°С
- Атмосферное давление 84 ÷ 106,7 кПа
- Относительная влажность воздуха (при температуре +25°С) 65±15%
- Сопротивление изоляции выходных контактов — не менее 50 МОм
- Уровень шума в диапазоне 20÷18000 Гц Не более 60 дБ
- Система фильтров состоит из:
- нетканого материала (удаление волос, пыли, клещей
и т. д.) для защиты от пыли
- НЕРА фильтра (удаление пыли, дыма, пяльцы, частиц РМ2.5) для защиты от пыльцы и частиц РМРМ2.5
- активированного угля (поглощает фенол, формальдегид, плесень, летучие органические соединения) для защиты от летучих органических соединений
- нетканого материала (удаление волос, пыли, клещей
- Таймер задает время работы до 8 часов, шаг установки 1 час
- Управление на корпусе сенсорное и дистанционное с помощью ИК-пульта
- Материал корпуса — листовая сталь
О компании
Компания ООО «Киматика» — производитель инновационного и надежного ультразвукового очистительного оборудования, предлагающий решения для любых отраслей промышленности.
Основное направление деятельности предприятия: разработка и производство систем ультразвуковой очистки теплообменного оборудования, а также систем дозирования реагентов. Инженеры компании уделяют внимание системам мониторинга загрязнений теплообменных аппаратов и системам мониторинга электрических линий. Потребители продукции компании — предприятия теплоэнергетики, нефтехимии и нефтепереработки и др., имеющие в эксплуатации системы водооборота.
Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический цех,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
Читайте также...
- Компания «Ферропласт Медикал» производит рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми лампами
- Компания «СПДС» выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми лампами
- Компания «Экопорт» выпускает потолочные рециркуляторы воздуха с УФ-лампами