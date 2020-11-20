Компания «Киматика» выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми диодами

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Компания «Киматика» (г.Ярославль) приступило к выпуску рециркуляторов воздуха «Киматика» с ультрафиолетовыми диодами. Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью рециркуляторов является применение диодных источников ультрафиолетового излучения, НЕРА фильтрация воздуха и возможность дистанционного управления рециркулятором. Аппараты предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в медицинских, производственных, образовательных, торговых и других помещениях.

«Киматика» собственная марка компании «Киматика» производящей медицинскую технику и аппараты для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Области применения рециркулятора:

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры и магазины

Ветклиники и зоомагазины

Помещения сферы общественного питания

Салоны красоты и парихмахерские

Квартиры и загородные дома

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности

Помещения банковских и финансовых учреждений

Агропромышленные предприятия

Общественный транспорт

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

НП «НАСКИ» (Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) в своих Временных методических рекомендациях «Профилактика заноса и распространения COVID -19 в медицинских организациях» от 14 мая 2020 г. рекомендует применение различного рода бактерицидных рециркуляторов, которые суммарно смогут обеспечить кратность воздухообмена не менее 4.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор, фильтры и ультрафиолетовые светодиоды.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом, проходит через НЕРА фильтр и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Технические характеристики

На­пря­же­ние пи­та­ния 220±20% В, частота 47÷63 Гц, Мощность не более 40 ВА Производительность 150-180м³/ч Источник УФ-излучения — бактерицидные, безозоновые диоды (LED), 15 штук. Суммарный бактерицидный поток 26 Вт Время непрерывной работы — 24 ч. Требования безопасности изделия по ГОСТ Р 50267.0-92 класса I тип В Габаритные размеры — 360×200×560 мм Масса — 5,5 кг Средний срок службы не менее 12 месяцев Условия эксплуатации: Температура окружающей среды +10°С ÷ +35°С Атмосферное давление 84 ÷ 106,7 кПа Относительная влажность воздуха (при температуре +25°С) 65±15% Сопротивление изоляции выходных контактов — не менее 50 МОм Уровень шума в диапазоне 20÷18000 Гц Не более 60 дБ Система фильтров состоит из: нетканого материала (удаление волос, пыли, клещей и т. д. ) для защиты от пыли НЕРА фильтра (удаление пыли, дыма, пяльцы, частиц РМ2.5) для защиты от пыльцы и частиц РМРМ2.5 активированного угля (поглощает фенол, формальдегид, плесень, летучие органические соединения) для защиты от летучих органических соединений Таймер задает время работы до 8 часов, шаг установки 1 час Управление на корпусе сенсорное и дистанционное с помощью ИК-пульта Материал корпуса — листовая сталь

О компании

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Компания ООО «Киматика» — производитель инновационного и надежного ультразвукового очистительного оборудования, предлагающий решения для любых отраслей промышленности.

Основное направление деятельности предприятия: разработка и производство систем ультразвуковой очистки теплообменного оборудования, а также систем дозирования реагентов. Инженеры компании уделяют внимание системам мониторинга загрязнений теплообменных аппаратов и системам мониторинга электрических линий. Потребители продукции компании — предприятия теплоэнергетики, нефтехимии и нефтепереработки и др., имеющие в эксплуатации системы водооборота.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения: