Уральский контрактный производитель наладил выпуск бактерицидных рециркуляторов воздуха

© Фото из открытых источников

В Екатеринбурге (Свердловская область) создано новое производство бактерицидных рециркуляторов воздуха, которыми массово оснащаются частные и бюджетные организации в период пандемии коронавируса. Выпуском приборов занялось производственное объединение «Промсвязь» — один из крупнейших контрактных производителей электроники на Урале.

Как отметил директор по развитию ПО «Промсвязь» Федор Селютин, идея проекта возникла в апреле 2020 года, сразу после удара первой волны коронавируса. А уже в августе, перед второй волной, компания приступила к выпуску первых рециркуляторов, оформив сертификат соответствия в Системе добровольной сертификации продукции.

Рециркуляторы воздуха до пандемии использовались в основном в медицинских учреждениях и выпускались только специализированными производителями медтехники. Эта технология обеззараживания помещений пришла на смену кварцевым лампам, использование которых было связано с риском для здоровья глаз (возникала угроза повреждения роговицы).

«В апреле Роспотребнадзор рекомендовал всем организациям с массовым доступом посетителей устанавливать у себя такие приборы в рамках борьбы с „ковидом“. В свободной продаже этих приборов не было, сразу возник дефицит. Поэтому многие компании и учреждения рекомендации Роспотребнадзора были вынуждены либо вообще не выполнить, либо выполнить формально (установив по одному маломощному рециркулятору); тем более, что в этих рекомендациях не были четко обозначены ни ТТХ приборов, ни их достаточное количество в зависимости от площади помещения и прочих условий», — рассказывает Федор Селютин.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Наладить выпуск рециркуляторов всего за 5 месяцев ПО «Промсвязь» удалось потому, что компания является контрактным производителем, а это предполагает постоянную и оперативную переналадку мощностей под самую разную продукцию заказчика. Поэтому кардинальных изменений в технологических процессах не потребовалось и не пришлось долго искать комплектующие. На сегодняшний день объем производства составляет 1800 единиц прибора в месяц, а география поставок в августе — ноябре охватила весь УрФО.

«Нагнетающие воздух вентиляторы, электронные пускорегулирующие аппараты и другие необходимые комплектующие у нас уже были — мы их получаем от поставщиков в рамках производства других приборов. В дефиците оказались только безозоновые ультрафиолетовые бактерицидные лампы, но и тут помогли связи с поставщиками, — говорит Федор Селютин. — На своей площадке мы делаем корпуса и осуществляем сборку рециркуляторов. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора корпуса выполняются из металла с покрытием полимерной порошковой краской. Они прочнее и долговечнее пластиковых, и прибор можно протирать дезинфицирующими растворами без риска повреждения поверхности».

Результатом стала целая линейка моделей рециркуляторов, которые отличаются бактерицидной мощностью и способностью обработать воздух за час в помещении определенного объема. Так, модель «Мирт 15-100 может за час обработать помещение до 100 м3, а «Мирт 30-400» — до 400 м3. Поставляются приборы в настенном и напольном (передвижном) вариантах.

© Фото из открытых источников

По словам Федора Селютина, рециркулятор эффективно работает, если его мощность соответствует объему помещения, в котором он устанавливается. Иначе устройство не сможет обеспечить достаточную скорость обеззараживания воздуха. К сожалению, далеко не всегда это понимает государство и частные компании, и в итоге снижается результативность мер по борьбе с COVID-19.

«Возьмем для примера среднюю школу. Стандартный учебный класс с высотой потолков не менее 3,6 м. имеет объем около 162-168,5 кубометров. Специализированный — порядка 108 кубометров. Значит, теоретически в каждом классе должен стоять рециркулятор средний по мощности, рассчитанный на помещение до 200 кубометров, либо самый мощный (для помещений до 400 кубометров). Однако на практике школам выделяется такой бюджет, которого хватает либо на маломощные рециркуляторы в каждый класс (такой прибор рассчитан на помещения всего до 100 кубометров), либо на мощные, но для выборочной установки на территории школы. И то и другое никак не помогает бороться с вирусами. Что касается бизнеса, у него явный запрос на экономию. Компании ищут слабые, относительно недорогие рециркуляторы и закупают их небольшими партиями, полагая, что таким образом экономят и соответствуют указаниям надзорного ведомства. Хотя на самом деле просто сливают бюджеты. Потому что один рециркулятор достаточной мощности обходится дешевле, чем несколько более слабых аналогов. К тому же обеззараживание воздуха осуществляется более эффективно и у сотрудников снижается риск заражения не только «коронавирусом», но и обычной ОРВИ, что дает дополнительную экономию на оплате больничных», — добавляет директор по развитию ПО «Промсвязь».

Производственное объединение «Промсвязь» (входит в одноименный холдинг) — современное научно-производственное предприятие полного цикла. Завод был основан в 1939 на базе ремонтных мастерских Министерства Связи СССР в Екатеринбурге. В течение последующих 75 лет он прошел несколько этапов развития, в том числе этапы производства релейного, аналогового и цифрового оборудования связи. Сегодня компания оказывает услуги контрактного производства электроники и электротехники, включая технологическую поддержку постановки продукции на производство.