В Чувашии налажено производство дезинфекционных кабин

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ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» выпустило опытную партию новой продукцию — дезинфекционных кабин «DEZZONE».

Интеллектуальная кабина оборудована элементами, которые дезинфицируют обувь, поверхности рук, открытые поверхности тела человека, одежду, а также измеряет температуру тела бесконтактным способом. Разработано несколько модификаций кабин. Есть образец с видеокамерой, который распознает лицо.

Первые экземпляры продукции месяц назад установили на Центральном рынке Чебоксар. Продукция поставлена в Самару. Есть заказ из Татарстана.

Председатель Наблюдательного совета ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» Александр Яковлев рассказал, что для организации производства имеется все оборудование. Когда поставят на поток, в первый месяц планируют изготовить 300 кабин, в дальнейшем готовы довести до 1 тыс. штук.

© Фото из открытых источников