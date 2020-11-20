В Удмуртии запущено первое производство мясных деликатесов «ЭкоМясКо»

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В Удмуртии открылась первая производственная линия по глубокой переработке мяса, полученного от животных-герефордов. Герефорд — идеальная специализированная мясная порода для получения мраморной говядины, которая по праву считается королевой мясных деликатесов. Запуск этого нового, уникального для республики производства стал возможен благодаря растущему мясному поголовью.

Специализированное мясное скотоводство в Удмуртии начало развиваться лишь с 2019 года, особое внимание со стороны Минсельхоза Удмуртии к этой отрасли способствовало объединению фермерских хозяйств в сельхозкооператив «Герефорд». Сегодня в его рядах состоят производители высококачественной говядины из Граховского, Шарканского, Воткинского, Юкаменского и Сарапульского районов республики. Вступили в удмуртский «Герефорд» и 5 фермерских хозяйств из соседних регионов Башкирии и Пермского края.

На сегодня маточное поголовье сельхозкооператива уже довольно внушительное — это более 500 голов, а на откорме в данный момент содержатся 100 бычков.

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Теперь мясное сырье поступает на собственную переработку — на открывшейся линии выпущена первая опытная партия готовой продукции, разработан собственный бренд «ЭкоМясКо». Под этой торговой маркой и выйдут на рынок мясные деликатесы из мраморного мяса, а это различные виды стейков — рибай, стриплойн, ковбой-стейки. А также полуфабрикаты — маринованные шашлыки, пельмени, чебуреки, колбасные изделия — вареные, копченые, сыровяленые, сосиски, сардельки, купаты и т. д. В ассортименте будет представлено более 20 видов новой продукции, впервые произведенной в Удмуртии из собственного высококачественного мяса специализированной породы КРС.

Линия заработала на арендованных площадях, но это лишь начало, заверил учредитель сельхозкооператива «Герефорд» Михаил Киселев. Ведь под расширение производства уже строится специализированный цех в Ижевске — близость к потребителю брендовой продукции «ЭкоМясКо», к которой будут относиться охлажденные стейки с выдержкой, он считает одним из главных условий предоставления высококачественной продукции. Они имеют ограниченный срок годности.

Получению эталонного по качеству продукта из мраморного мяса будет способствовать и запуск фидлота на 500 голов, это специальная откормочная площадка для животных мясных пород, где они набирают вес на подобранном режиме откорма. Благодаря чему их мясо и приобретает характерную особенность — равномерные жировые прожилки, напоминающие мраморный узор. Его открытие «Герефорд» планирует летом следующего года.

На сегодня специализированное мясное скотоводство в Удмуртии представляют 25 организаций, преимущественно это крестьянско-фермерские хозяйства. Самая распространенная порода — герефорд. С начала 2020 года производители республики показывают хорошие темпы развития — поголовье КРС мясных пород увеличилось на 71,6% и на сегодня составляет 1,9 тыс. голов.

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