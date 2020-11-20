Металлоинвест запустил новый дробильно-ковейерный комплекс на Михайловском ГОКе

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Компания «Металлоинвест» внедрила на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева в Курско области передовую конвейерную технологию транспортировки руды из карьера.

На юго-восточном борту карьера началась опытно-промышленная эксплуатация крутонаклонного дробильно-конвейерного комплекса. Он позволит обеспечить ежегодное производство магнетитового концентрата в объеме не менее 15 млн. тонн и дополнительно вовлечь в переработку запасы руды высокого качества. Металлоинвест инвестировал в проект около 6 млрд рублей.

Уже сейчас идёт работа по реализации второго этапа проекта — строительства дробильно-конвейерного комплекса в центральной части карьера, производительность которого составит 35 млн т руды в год.

Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 11 млрд рублей.

Дробильно-конвейерный комплекс МГОКа включает в себя несколько объектов. Дробильно-перегрузочная установка (ДПУ), состоящая из надземной части и пяти подземных технологических этажей, будет принимать руду, доставляемую большегрузными самосвалами и измельчать ее в двух стадиях дробления, пока исходные куски в 1200 мм не уменьшатся до 150 мм. Две части конвейера — 130-метровая соединительная и 700-метровая крутонаклонная — будут перемещать дробленую горную массу с нижних горизонтов на самый верх карьера.

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https://www.int...e-v-konce-2020g

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https://www.met...oc/20112020.pdf