Металлоинвест запустил новый дробильно-ковейерный комплекс на Михайловском ГОКе
Компания «Металлоинвест» внедрила на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева в Курско области передовую конвейерную технологию транспортировки руды из карьера.
На юго-восточном борту карьера началась опытно-промышленная эксплуатация крутонаклонного дробильно-конвейерного комплекса. Он позволит обеспечить ежегодное производство магнетитового концентрата в объеме не менее 15 млн. тонн и дополнительно вовлечь в переработку запасы руды высокого качества. Металлоинвест инвестировал в проект около 6 млрд рублей.
Уже сейчас идёт работа по реализации второго этапа проекта — строительства дробильно-конвейерного комплекса в центральной части карьера, производительность которого составит 35 млн т руды в год.
Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 11 млрд рублей.
Дробильно-конвейерный комплекс МГОКа включает в себя несколько объектов. Дробильно-перегрузочная установка (ДПУ), состоящая из надземной части и пяти подземных технологических этажей, будет принимать руду, доставляемую большегрузными самосвалами и измельчать ее в двух стадиях дробления, пока исходные куски в 1200 мм не уменьшатся до 150 мм. Две части конвейера — 130-метровая соединительная и 700-метровая крутонаклонная — будут перемещать дробленую горную массу с нижних горизонтов на самый верх карьера.
https://www.int...e-v-konce-2020g
https://zhel.ci...industry/36223/
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