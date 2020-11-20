Предприятие по первичной переработке овощей запустил Мираторг в Тульской области

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Агрохолдинг «Мираторг» запустил в Плавском районе Тульской области новое предприятие по производству, хранению и переработке плодоовощной продукции и картофеля .

Первый этап проекта по производству и хранению овощей холдинг завершил в 2019 году. Компания выращивает картофель, лук, морковь, чеснок и свеклу на площади более 3300 га и для хранения произведённой продукции возвело современное овощехранилище. Продукция здесь хранится в 80 камерах в 6 корпусах, оборудованных системой микроклимата. На сегодняшний день это самое крупное овощехранилище в России.

В настоящее время компания запускает второй этап — проект по первичной переработке овощей. В тестовом режиме уже работают линии чистки, резки овощей и линия бланшировки картофеля мощностью 3 тонны в час.

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В ближайших планах — монтаж оборудования линии заморозки мощностью 104 тысячи кг в сутки.

Запланированная мощность производства составляет 100 тысяч тонн в год. Сейчас на заводе и овощехранилище работают 518 человек, все они — жители Тульской области.

© 1tulatv.ru

© 1tulatv.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru