Благоустройство городов. Осень 2020

В обзор вошли проекты, ранее не опубликованные на сайте.

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В Саратове завершена реконструкция площади Кирова

В ходе реконструкции площади Кирова было полностью заменено плиточное покрытие, обустроено энергоэффективное освещение, установлены новые лавки, качели, малые архитектурные формы. Проведено озеленение скверов площадью 1,9 га, высажено более 100 новых деревьев и 150 кустарников, обустроен розарий и цветники, сделан автополив газонов. Площадь благоустройства составила 4,56 га.

В сквере установлены три детских площадки, спортплощадка с 20 видами уличных тренажёров, обустроена площадка для выгула домашних животных. Установлена иллюминация «Звездное небо» на аллее у Крытого рынка. Параллельно с благоустройством ресурсоснабжающие организации провели замену сетей тепло- и водоснабжения.

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© saratov.gov.ru

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Площадь Кирова войдёт в состав большого городского пешеходного кольца протяжённостью в 8 км.

Работы по созданию пешеходного кольца ведутся поэтапно на протяжении 5 лет: в 2016 году проведена реконструкция ул. Волжской, в 2017-2018 — ул. Рахова, в 2019 — просп. Кирова, в 2020 — пл. Кирова.

В Жигулевске Самарской области открыли обновленную набережную

В Жигулёвске в микрорайоне Моркваши появилось комфортное место для досуга и прогулок. Здесь обустроили набережную и пляж.

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На набережной установили скамейки. Было сделано плиточное покрытие территории, отремонтировали ограждения, обустроили детскую площадку, оборудовали пандус для удобства инвалидов.

© sova.info

© sova.info

Обновленное пространство станет визитной карточкой города. Всего в Жигулевске в этом году привели в порядок три двора и девять общественных территорий. На благоустройство направили свыше 26 миллионов рублей.

Обновлённый Детский парк в Кинеле Самарской области

Масштабное обновление произошло в городском детском парке г. Кинеля. Благоустройство здесь идёт уже несколько лет.

Парк большой, поэтому задуманное осуществлялось постепенно: сначала, в 2018 году, сделаны пешеходные и велодорожки, потом детская площадка. Затем, в 2019-м, необычный игровой комплекс в виде деревянной крепости.

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В этом году построены ещё две площадки для детей и ландшафтная композиция с сухим прудом, а также смонтирована система автополива газонов.

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В следующем году в парке разместят уличные тренажеры.

Благоустроена набережная реки Охты в Санкт-Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга на набережной реки Охты привели в порядок два участка. Один — около жилого комплекса «Магнифика» на Магнитогорской улице, второй — от проспекта Косыгина, 4 до улицы Передовиков, 16.

© paperpaper.ru

© sun9-53.userapi.com

© paperpaper.ru

При благоустройстве сохранили природный ландшафт, и оборудовали дорожки именно там, где привыкли гулять люди.

На территории общественных пространств разместили детские площадки, деревянный амфитеатр, гамаки с видом на реку Охту, площадку для игры в баскетбол, уличные тренажеры и скейт-парк.

© paperpaper.ru

© paperpaper.ru

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Вложения в благоустройство берега Охты составили более 40 млн рублей.

Предполагается, что здесь будет создан единая зона для прогулок от Невы до Капсюльного моста. Завершение второго этапа работ ожидается в первом квартале 2024 года.

Зелёную зону на пересечении улиц Ускова и Взлетной в Барнауле открыли для посещения

Зелёную зону на пересечении ул. Ускова и Взлетной в Барнауле открыли для посещения.

В сквере установили 56 скамеек, две банкетки, 23 урны, шесть городских лежаков, два флюгера, два навеса, 59 фонарных столбов, а также уплотнили основание для дорожек парка, уложили покрытие и сделали поребрики, посадили деревья и газон.

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На территории высажено более 280 зеленых насаждений: дуб, яблоню, черемуху, ель.

© storage.myseldon.com

© barnaul.org

В Артёме Приморского края открылся новый парк

В Артёме завершилось благоустройство городского парка, расположенного в районе остановки общественного транспорта «17 километр». Он открылся 12 ноября.

Этот парк горожане выбрали для реконструкции в ходе народного голосования год назад.

© primorsky.ru

Главной достопримечательностью обновлённого парка стал пешеходный светомузыкальный фонтан. Такой объект в Артёме появился впервые.

Помимо фонтана в парке теперь есть две детские площадки — одна для малышей, другая для детей старше 7 лет. Взрослым тоже есть чем заняться — создана спортивная площадка, зоны отдыха со скамейками, прогулочные дорожки.

© primorsky.ru

Взамен старых деревьев, которые срубили во избежание их обрушения, озеленители высадили в парке новые хвойные и лиственные породы, а также декоративные кустарники. Теперь в парке укоренились сосна, туя, сирень, рябина, можжевельник, форзиция, сумах.

В Кингисеппе Ленинградской области благоустроена пешеходная зона

В Кингисеппе открылась пешеходная зона, соединяющая улицу Восточная с микрорайоном Касколовка.

© lenobl.ru

После проведения благоустройства участок стал удобным и безопасным. Здесь обустроили пешеходные дорожки, организовали уличное освещение для комфортного передвижения в темное время суток, отремонтировали участок асфальтированной проезжей части со стороны ул. Восточная, повысили безопасность передвижения по мосту. Обустроены детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, где хорошо играть после занятий, установлены лавочки. Существующие насаждения сохранены.

Мини-сквер открылся в Гавриловом Посаде Ивановской области

Год назад в Гавриловом Посаде благоустроили центральную площадь. Теперь рядом с площадью появился новый мини-сквер, и нет сомнений, что он станет одним из самых любимых мест отдыха жителей. Также в этом году тут благоустроили территорию у Торговых рядов и привели в порядок расположенные тут магазины — активными участниками этой части работы стали сами предприниматели.

© kstati.news

© kstati.news

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

Благоустройство Гаврилова Посада продолжится. На очереди — территория вокруг Суздальского моста. До конца этого года здесь обустроят входную зону, набережную, игровую площадку и построят смотровую башню.

В посёлке Петровский Ивановской области открылись две спортивные площадки

Сразу два спортивных объекта появились в поселке Петровском Гаврилово-Посадского района — коробка для игровых видов спорта и многофункциональная площадка.

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

© ivanovoobl.ru

Стадион строители установили на ул. Чкалова, спортплощадка находится рядом. Объем финансирования из федерального и областного бюджетов составил более 5 млн руб.

Завершено благоустройство Советской площади в Данилове Ярославской области

В Данилове завершено благоустройство Советской площади и прилегающего к ней сквера. Работы проведены на средства 60-миллионного гранта, который город получил в прошлом году как один из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

В даниловском сквере авторы проекта предусмотрели создание необычной шахматной аллеи. На пешеходной дорожке, выложенной черно-белой плиткой, установлены двухметровые шахматные фигуры. Над ними все лето трудились местные мастера. Восстановлена часть старой булыжной мостовой, которую освещают стилизованные фонари. Также выполнена асфальтировка проездов, сделаны автомобильные парковки. На площади, которая является местом проведения городских мероприятий, установлена сцена. Центром комплекса стал пятиметровый памятник духовному покровителю города князю Даниилу Московскому.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

Благоустройство исторической части районного центра планируется продолжить. Муниципальная администрация готовится к участию в новом конкурсе.

— Советская площадь — не единственная территория в Данилове, которая преобразилась в этом году, — отметили в Правительстве Ярославской области. — Благодаря федеральной программе по формированию комфортной городской среды и губернаторскому проекту «Решаем вместе!» в городе были благоустроены четыре двора и Привокзальная площадь. На эти цели было выделено 12 миллионов рублей. В 2021 году будет проведён третий этап благоустройства Привокзальной площади, обустроят ещё две дворовые территории.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

В следующем году к реализации своих замыслов приступят Переславль-Залесский, Углич, Пошехонье и Тутаев. Благодаря участию в нацпроекте по направлению «Малые города и исторические поселения» в 2021-м в регион поступит 250 миллионов рублей федеральных средств.

Обзор подготовлен совместно с Human RS.

Использованы материалы:

https://sova.in...u-naberezhnuyu/

https://vk.com/...ll-116930_51170

https://paperpaper.ru/papernews/2020/11/14/na-naberezhnoj-reki-ohty-otkrylos-nov/

https://altapress.ru/zhizn/story/v-novostroykah-barnaula-otkrili-noviy-skver-276271#pic_598411

https://vostokmedia.com/news/society/13-11-2020/v-artyome-otkryli-park-so-svetomuzykalnym-fontanom

https://lenobl....smi/news/30773/

https://www.iva...=photo&id=31256

https://www.yar...px?NewsId=19521