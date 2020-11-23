Атомфлот внедрил автоматизированную систему управления движения по Севморпути

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К началу летне-осенней навигации ФГУП «Атомфлот» подготовил к введению в эксплуатацию автоматизированную систему управления Штаба морских операций, в которой круглосуточно ведется сбор и анализ информации о гидрометеорологической, навигационной и ледовой обстановке в акватории Северного морского пути. Система позволяет предложить клиентам Атомфлота не только навигационную безопасность, но и обеспечить оптимизацию маршрута с выдачей индивидуальных рекомендаций плавания. Современные информационные технологии и опыт специалистов открывают новые возможности по использованию Северного морского пути, делают его доступнее и привлекательнее с коммерческой точки зрения.

В летне-осеннюю навигацию 2020 года Штаб морских операций ФГУП «Атомфлот» выполнил 11 проводок судов в акватории Северного морского пути без ледокольного обеспечения. Клиенты предприятия воспользовались новой услугой — информационно-навигационным сопровождением по маршруту плавания.

Суда различного ледового класса двигались как в восточном, так и в западном направлении. Данный вид проводок возможен при условии, что судно в соответствии с Правилами плавания по Северному морскому пути может выполнять навигацию без ледокольного сопровождения.

В летне-осеннюю навигацию услугой информационно-навигационного сопровождения воспользовались суда под флагами Российской Федерации, Панамы, Маршалловых островов и Мальты. В режиме реального времени судоводителям предоставлялись персональные рекомендации плавания и самая актуальная информация обо всех навигационных опасностях на пути следования судов в акватории Северного морского пути.

В перспективе автоматизированная система управления станет Единым центром управления плаванием судов. Он позволит оптимизировать маршруты движения судов и расстановку атомных ледоколов в акватории Северного морского пути. Конечной целью внедрения продукта будет переход на автоматическую маршрутизацию в Арктическом регионе, что повысит его логистическую составляющую, обеспечит максимальную безопасность движения судов и отразится на коммерческой привлекательности Севморпути.

Внедрение автоматизированной системы управления Штаба морских операций — новый шаг в развитии судоходства по Северному морскому пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн к 2024 году.