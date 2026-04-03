Госкорпорация Росатом ожидает по итогам 2026 года получить рекордный объем перевозок грузов по Северному морскому пути, увеличив их до более 40 млн тонн, сообщил глава компании Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, объем перевозок в текущем году уже превышает прошлогодние рекордные показатели примерно на 15%, уточнил глава госкорпорации.

Для сравнения: по итогам 2025 года перевозки грузов по Севморпути составили 37 млн тонн. Таким образом, заявленный ориентир предполагает рост минимум на 8% относительно предыдущего максимума.

Напомним, что Росатом получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути еще в 2018 году, и с тех пор госкорпорация отвечает в том числе за атомный ледокольный флот. Параллельно компания ведет разработку технико-экономического обоснования проекта по созданию контейнерной линии, а также портов-хабов на восточной и западной оконечностях маршрута для транзита грузов. Инвестиции в эти проекты измеряются десятками млрд рублей, а полномасштабный запуск контейнерной линии может дать дополнительный импульс росту грузопотока уже в ближайшие годы.

Отметим, что запланированный объем грузоперевозок по СМП сильно ниже изначально озвученных целей, согласно которым предполагалось к 2024 году перевозить по этому маршруту до 80 млн тонн в год, к 2030 году — 150 млн тонн в год. Развитие маршрута тормозит отсутствие достаточного количества судов ледового класса, санкционные ограничения против арктических проектов и сдвиг сроков их реализации и др.