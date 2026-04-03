Севморпуть идет на новый рекорд грузоперевозок
Госкорпорация Росатом ожидает по итогам 2026 года получить рекордный объем перевозок грузов по Северному морскому пути, увеличив их до более 40 млн тонн, сообщил глава компании Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, объем перевозок в текущем году уже превышает прошлогодние рекордные показатели примерно на 15%, уточнил глава госкорпорации.
Для сравнения: по итогам 2025 года перевозки грузов по Севморпути составили 37 млн тонн. Таким образом, заявленный ориентир предполагает рост минимум на 8% относительно предыдущего максимума.
Напомним, что Росатом получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути еще в 2018 году, и с тех пор госкорпорация отвечает в том числе за атомный ледокольный флот. Параллельно компания ведет разработку технико-экономического обоснования проекта по созданию контейнерной линии, а также портов-хабов на восточной и западной оконечностях маршрута для транзита грузов. Инвестиции в эти проекты измеряются десятками млрд рублей, а полномасштабный запуск контейнерной линии может дать дополнительный импульс росту грузопотока уже в ближайшие годы.
Отметим, что запланированный объем грузоперевозок по СМП сильно ниже изначально озвученных целей, согласно которым предполагалось к 2024 году перевозить по этому маршруту до 80 млн тонн в год, к 2030 году — 150 млн тонн в год. Развитие маршрута тормозит отсутствие достаточного количества судов ледового класса, санкционные ограничения против арктических проектов и сдвиг сроков их реализации и др.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 4