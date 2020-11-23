В Ростовской области возобновлена работа завода по убою и переработке индейки

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В Октябрьском районе Ростовской области возобновлена работа завода по убою и переработке индейки. Первый убой прошел 18 ноября, партия в количестве 4,5 тысячи голов индейки (52 тонны в убойном весе) прибыла на завод с собственной площадки подращивания ООО «Индюшкин двор» (входит в ГК «Дамате»).

Группа компаний «Дамате» взяла в аренду у АО «Россельхозбанк» мощности крупнейшего в Ростовской области комплекса по производству индейки ООО «Евродон» и начала реализацию проекта по перезапуску производства летом 2020 года. В августе текущего года на птичники подращивания были завезены первые индюшата, а в сентябре компания начала формирование собственного родительского стада.

В данное время ГК «Дамате» проводит работы по поэтапному введению в работу производственных мощностей, уделяя большое внимание вопросам соблюдения санитарной и биологической безопасности производства.

Очередным этапом стал запуск завод по убою и переработке индейки, который с конца прошлой недели работает в плановом режиме: убой будет производиться шесть дней в неделю с остановкой на один день для проведения еженедельной мойки и дезинфекции оборудования.

По информации компании, в настоящее время возобновлена работа всех участков производства. Часть процессов в цехе разделки автоматизированы, что значительно повышает производительность по сравнению с ручным трудом. На заводе имеются возможности по упаковке в лоток с защитной атмосферой, вакуумную упаковку, а также в лоток со стрейч-пленкой. Это дает возможность выпускать широкий ассортимент продукции из индейки, включая охлажденные и замороженные продукты из частей индейки (филе грудки, бедро, голень и другие), субпродукты в охлажденном и замороженном виде. В дальнейшем планируется выпуск охлажденных полуфабрикатов, таких как котлеты, шашлыки и колбаски.

«Разделка и упаковка — это один из самых важных этапов в производстве индейки, именно от него зависит качество и внешний вид продукта, который потребитель увидит на полках магазинов, — сказал соучредитель группы компаний „Дамате“ Рашид Хайров. — Поэтому мы всегда уделяем особое внимание организации работы наших перерабатывающих предприятий, завод в Ростовской области — не исключение. Мы приложили максимальные усилия, чтобы привести предприятие в рабочее состояние, в наших планах — постепенно довести его мощность до проектных показателей».

До конца года завод планирует произвести в Ростовской области порядка 3000 тонн индейки в убойном весе. Перспективная мощность завода — 85 тысяч тонн в год в убойном весе, выход на заявленные показатели будет осуществляться в соответствии с графиком в течение 2020 — 2021 гг.