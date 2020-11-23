Добавить статью
Лого Сделано у нас
Дорожное строительство

В Воронежской области открыт новый мост через реку Савала

 © tv-gubernia.ru

Контракт на строительство моста по автодороге Курск — Борисоглебск — Терновка у села Братки был заключен в мае 2020 года, срок выполнения контракта был до 1 июня 2021 года. Однако мост протяжённостью 146 метров сдали досрочно: работы здесь велись круглосуточно. Стоимость объекта составила 219,2 млн рублей.

 © bloknot-voronezh.ru

В самом селе Братки сейчас завершается реконструкция местного ДК. В здании восстановили кровлю, фасад, заменили электрооборудование, окна, полы и стены. А в соседнем посёлке Есипово в ноябре возвели станцию водоочистки для водозаборных сооружений. Работы вели с 20 марта по 1 ноября в рамках нацпроекта «Чистая вода»

 © bloknot-voronezh.ru

 © bloknot-voronezh.ru

http://tv-guber...ez_reku_savala/

Источник: https://bloknot-voronezh.ru/news/vo...uchili-novyy-most-za-224-ml-1286553

Воронежская область, новый мост
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,