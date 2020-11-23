В Воронежской области открыт новый мост через реку Савала

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Контракт на строительство моста по автодороге Курск — Борисоглебск — Терновка у села Братки был заключен в мае 2020 года, срок выполнения контракта был до 1 июня 2021 года. Однако мост протяжённостью 146 метров сдали досрочно: работы здесь велись круглосуточно. Стоимость объекта составила 219,2 млн рублей.

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В самом селе Братки сейчас завершается реконструкция местного ДК. В здании восстановили кровлю, фасад, заменили электрооборудование, окна, полы и стены. А в соседнем посёлке Есипово в ноябре возвели станцию водоочистки для водозаборных сооружений. Работы вели с 20 марта по 1 ноября в рамках нацпроекта «Чистая вода»

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