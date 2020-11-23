БелЗАН стал первым в России поставщиком автомобильного крепежа для Volkswagen
Белебеевский завод «Автонормаль» (Башкирия, входит в РТ-Капитал Госкорпорации Ростех), стал первым российским поставщиком автомобильных крепежей для ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус. Соответствующее соглашение было подписано между двумя компаниями на 4 года.
Предприятие будет поставлять более 9 млн. единиц крепежей ежегодно для легковых автомобилей марки Volkswagen и Skoda. Изделия уже применяются при сборке кузовов и установки агрегатов на заводе в Калуге и обособленном подразделении ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в Нижнем Новгороде.
АО «Белебеевский завод «Автонормаль» (АО «БелЗАН») — современное машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве крепежных изделий и пружин для автомобильной промышленности.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/121125
Читайте также...
- Предприятие «Технодинамики» выходит на рынок автокомплектующих
- Мини-экскаваторы Mole из России: история развития
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!