БелЗАН стал первым в России поставщиком автомобильного крепежа для Volkswagen

© vebeng.ru

Белебеевский завод «Автонормаль» (Башкирия, входит в РТ-Капитал Госкорпорации Ростех), стал первым российским поставщиком автомобильных крепежей для ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус. Соответствующее соглашение было подписано между двумя компаниями на 4 года.

Предприятие будет поставлять более 9 млн. единиц крепежей ежегодно для легковых автомобилей марки Volkswagen и Skoda. Изделия уже применяются при сборке кузовов и установки агрегатов на заводе в Калуге и обособленном подразделении ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в Нижнем Новгороде.

АО «Белебеевский завод «Автонормаль» (АО «БелЗАН») — современное машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве крепежных изделий и пружин для автомобильной промышленности.