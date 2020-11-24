Новый десантный катер типа «БК-16» включили в состав Балтийского флота

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24 ноября, в Приморске (Калининградская область) состоялась торжественная церемония первого подъема Андреевского флага на новом высокоскоростном десантном катере проекта 02510 типа «БК-16», построенном для Балтийского флота на предприятии «Рыбинская верфь».

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, в церемонии приняли участие представители командования и военнослужащие Балтийского флота, а также представители православного духовенства.

Заместитель начальника штаба Балтийского флота капитан I ранга Андриан Великанов передал Андреевский флаг командиру десантного катера. Настоятель Патриаршего подворья святого князя Александра Невского города Балтийска отец Константин провел чин освящения полотнища флага. Затем, под звуки гимна Российской Федерации, на катере подняли флаг ВМФ.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение катера. Транспортно-десантные катера типа «БК-16» предназначены для доставки десанта, его высадки на необорудованное побережье, огневой поддержки. Кроме того, они в состоянии решать задачи борьбы с терроризмом, поддержки и перевозки войск, оказания первой медицинской помощи. Катера оснащаются боевыми комплексами под конкретные требования и задачи. В частности, «БК-16» можно вооружить четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании с двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Кроме того, на катерах предусмотрена возможность размещения противодиверсионных мин и малогабаритного ракетного комплекса типа «Корнет».

Водоизмещение катера — 22 тонны, максимальная скорость — 42 узла, дальность плавания — до 400 миль.