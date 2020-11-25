БГК «Александр Фирсов» проекта 23370 Г вошел в состав Черноморского флота

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20 ноября 2020 года в Севастополе состоялась торжественная церемония поднятия флага гидрографической службы Военно-Морского Флота на борту большого гидрографического катера «Александр Фирсов», заводской № 502, очередного в серии катеров проекта 23370 Г, строящихся на судостроительном производстве АО «КАМПО».

На основании приказа Главнокомандующего ВМФ катер вошел в состав 47 района гидрографической службы Черноморского флота.

Катер назван в честь выдающегося гидрографа, капитана 1 ранга А.3. Фирсова, который в феврале 1941 года возглавил Севастопольский район гидрографической службы, сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности Черноморского флота, его боевой подготовки и обеспечения общего мореплавания.

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Суда проекта 23370 Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье.

Катера имеют возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.Модульные гидрографические катера катамаранного типа проекта 23370 Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн.

Катера строятся в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой ВМФ РФ.