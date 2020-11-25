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Армия и Флот

БГК «Александр Фирсов» проекта 23370 Г вошел в состав Черноморского флота

 © ship.kampo.ru

20 ноября 2020 года в Севастополе состоялась торжественная церемония поднятия флага гидрографической службы Военно-Морского Флота на борту большого гидрографического катера «Александр Фирсов», заводской № 502, очередного в серии катеров проекта 23370 Г, строящихся на судостроительном производстве АО «КАМПО».

На основании приказа Главнокомандующего ВМФ катер вошел в состав 47 района гидрографической службы Черноморского флота.

Катер назван в честь выдающегося гидрографа, капитана 1 ранга А.3. Фирсова, который в феврале 1941 года возглавил Севастопольский район гидрографической службы, сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности Черноморского флота, его боевой подготовки и обеспечения общего мореплавания.

 © ship.kampo.ru

Суда проекта 23370 Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье.

Катера имеют возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.Модульные гидрографические катера катамаранного типа проекта 23370 Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн.

Катера строятся в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой ВМФ РФ.
Источник: http://ship.kampo.ru/aleksandr-firs...oshel-v-sostav-chernomorskogo-flota

23370Г, большой гидрографический катер, Черноморский флот
  • Seriomilander Seriomilander
    25.11.2012:31:08

    Гидрографическая служба ВМФ пополняет исправно:

    2010 — «Звёздочка» (20180)

    2010 — «АС-31» (10831 «Калитка»)

    2011 — РБ-45 «Краб» (90600)

    2011 — АС-39 «Консул» (16811 «Консул»)

    2012 — «Селигер» (11982)

    2012 — «Николай Тимошенко» (19920 «Баклан»)

    2013 — «БГК-2151» (19920Б «Баклан»)

    2013 — «Виктор Фалеев» (В19910)

    2013 — «DeepWorker 2000» («DDW»)

    2014 — «Белуха» (16609)

    2015 — «Свияга» (22570 «Квартира»)

    2015 — «Янтарь» (22010 «Крюйс»)

    2015 — «Евгений Гницевич» (19920 «Баклан»)

    2015 — «Игорь Анучин» (19920Б «Баклан»)

    2015 — «БГК-2153» (19920Б «Баклан»)

    2016 — «Всеволод Воробьев» (19920 «Баклан»)

    2016 — «Юрий Белов» (19920 «Баклан»)

    2016 — «Афалина» (16609)

    2018 — «Георгий Зима» (23040Г)

    2018 — «Ладога» (11982)

    2019 — «Александр Рогоцкий» (В19910)

    2019 — «Александр Евланов» (23040Г)

    2020 — «Академик Александров» (20183)

    2020 — «Николай Скосырев» (19910)

    2020 — «Владимир Козицкий» (23040Г)

    2020 — «Борис Слободник» (23040Г)

    2020 — «Александр Макорта» (19920 «Баклан»)

    2020 — «Александр Фирсов» (23370Г)

    P.S. Возможно здесь не всё, но список уже достаточно длинный…

    #1216242
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