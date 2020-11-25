БГК «Александр Фирсов» проекта 23370 Г вошел в состав Черноморского флота
20 ноября 2020 года в Севастополе состоялась торжественная церемония поднятия флага гидрографической службы Военно-Морского Флота на борту большого гидрографического катера «Александр Фирсов», заводской № 502, очередного в серии катеров проекта 23370 Г, строящихся на судостроительном производстве АО «КАМПО».
На основании приказа Главнокомандующего ВМФ катер вошел в состав 47 района гидрографической службы Черноморского флота.
Катер назван в честь выдающегося гидрографа, капитана 1 ранга А.3. Фирсова, который в феврале 1941 года возглавил Севастопольский район гидрографической службы, сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности Черноморского флота, его боевой подготовки и обеспечения общего мореплавания.
Суда проекта 23370 Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье.
Катера имеют возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.Модульные гидрографические катера катамаранного типа проекта 23370 Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн.
Катера строятся в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой ВМФ РФ.
Читайте также...
- Подписан приемный акт БГК «Александр Фирсов» проекта 23370 Г для ЧФ РФ
- БГК проекта 23370 Г «Михаил Казанский» принят в состав Балтийского флота
- В Севастополе спущен на воду БГК проекта 23370 Г «Александр Фирсов»
25.11.2012:31:08