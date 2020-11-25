Группа «Благо» начала поставки фасованного рапсового масла в Израиль

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Группа компаний «Благо» в октябре 2020 года впервые осуществила поставки в Израиль фасованного рафинированного рапсового масла. Продукция выпущена под тремя собственными торговыми марками двух израильских клиентов, на данный момент уже отгружено 972 тонны, рассказал «Агроэкспорту» исполнительный директор группы Сергей Бахонкин. «Продукция произведена на Барнаульском маслоэкстракционном заводе и отправлена по железной дороге в порт Новороссийск, конечная точка доставки — порт Ашдод (Израиль). Срок доставки достаточно длительный, около 6 недель», — отметил он.

Покупателями стали израильские компании, которые занимаются дистрибьюцией растительных масел по всей территории Израиля и по всем каналам. «Ими были выдвинуты довольно строгие требования по соответствию качественных характеристик продукции техническому регламенту Израиля, которые мы смогли полностью выполнить», — поделился Бахонкин.

Для поставок в Израиль Барнаульский МЭЗ в октябре получил израильский сертификат кошерности «Badatz Beit Yosef», выданный раввинским судом Израиля на рапсовое, подсолнечное и соевое масла. По словам Бахонкина, данная сертификация предъявляет жесткие требования ко всей цепочки производства — к семенам, вспомогательным материалам, процессам, готовой продукции. Пройти такую сертификацию продукции могут только предприятия, которые не используют ГМО, искусственные красители и ароматизаторы. Технология производства должна отвечать всем современным требованиям по качеству и безопасности.

С сертификатом кошерности продукция может быть представлена на полках всех израильских магазинов и потребляться гражданами, которые исповедуют иудаизм, в течение всего года, заметил исполнительный директор группы. В том числе такую продукцию можно использовать во время религиозных праздников, в том числе в период Песаха, одного из главных израильских праздников, во время которого требования к кошерности продуктов особенно жесткие. Наличие подобного сертификата, безусловно, повысит привлекательность продукции ГК «Благо» на местном рынке.

ГК «Благо» основана в 1993 году и является одним из ведущих производителей растительного масла в России. Продукция компании экспортируется в 25 стран. Рапсовое масло группа производит на Барнаульском и Омском маслоэкстракционных заводах, и в 2019/20 сельскохозяйственном году оно, в основном, продавалось за рубеж: 26,75 тыс. тонн было отгружено в КНР, 5 тыс. тонн — в Швейцарию.

В этом аграрном году большая часть продукции также будет отгружаться на экспорт. «И Израиль — одно из перспективных направлений, так как его рынок для рапсового масла является одним из крупнейших в регионе», — обратил внимание Бахонкин. Ранее, в 2018 и 2019 году, группа поставляла в Израиль только подсолнечное масло и в значительно меньших объемах.

По данным ITC Trade Map, 2019 году в мире было экспортировано 7,8 млн тонн рапсового масла стоимостью 6,7 млрд долл. Россия в последние два года входит в топ-3 экспортеров с долей 7,7%. Согласно статистике ФТС, в прошлом году Россия продала на внешние рынки 668 тыс. тонн рапсового масла на сумму 515 млн долл. Покупателями являлись более 30 стран. Израиль входит в топ-10 стран-импортеров российского рапсового масла. С 1 января по 15 ноября 2020 года на этот рынок отгружено 9,3 тыс. тонн данного продукта на сумму 7,6 млн долл.