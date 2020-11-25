КАМАЗ создал и вывел на рынок новые многоосные шасси для нефтесервисных компаний

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ПАО «КАМАЗ» и официальный партнёр компании ОАО «РИАТ» в рамках программы импортозамещения вывели на рынок новые многоосные спецшасси КАМАЗ-65808 и КАМАЗ-7330.

Добыча нефти и газа в современных условиях невозможна без применения технологий гидроразрыва пласта (ГРП) и использования гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ). Эти технологии обеспечивают повышение притока за счёт создания высокопроводимой трещины в целевом пласте под действием подаваемой в него под давлением жидкости. В связи с тем, что до недавнего времени не было российского шасси требуемой грузоподъёмности и мощности, основные спецмашины ГРП и ГНКТ поставлялись на российский рынок на импортных шасси.

Как рассказали специалисты, при обсуждении перспектив сотрудничества представители нефтесервисных компаний неоднократно заявляли о проблемах использования импортной спецтехники в связи со значительным износом шасси-носителей. При этом дорогостоящее верхнее оборудование имело хороший запас ресурса. Тогда перед официальным партнёром «КАМАЗа» встала задача — создать конкурентное шасси российского производства с техническими характеристиками и потребительскими свойствами, аналогичными импортным шасси. Предусматривался также перемонтаж на новые камазовские шасси верхнего оборудования с изношенных импортных шасси, благодаря чему технику можно было продолжать использовать.

Сегодня новые многоосные спецшасси для нефтесервиса созданы и выведены на рынок.

По заказу ведущей российской нефтесервисной компании ООО «ПАКЕР-СЕРВИС» совместно с ООО «НЕФТЕМАШ» (г. Сургут) уже произведён перемонтаж первой партии насосных агрегатов ГРП с импортного шасси, выработавшего свой ресурс, на новые спецшасси КАМАЗ-РИАТ-65808 и КАМАЗ-РИАТ-7330. Характеристики новых шасси обеспечивают грузоподъёмность до 34 т и отбор мощности для привода верхнего спецоборудования. Шасси доработаны «северными» опциями для эксплуатации в ХМАО, ЯНАО и значительно дешевле импортных аналогов. Обслуживание автотехники обеспечивается фирменной сервисной сетью ПАО «КАМАЗ».