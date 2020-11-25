В регионах открыли Центры опережающей профессиональной подготовки
Санкт-Петербург
Официально открылся Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в рамках национального проекта «Образование». Ключевая причина появления центра — разрыв между скоростью изменения современных технологий и темпом обновления образовательных программ, который необходимо нивелировать.
Цифровая трансформация происходит на наших глазах, ежедневно внедряются новые технологии, рынок труда модернизируется, и задача ЦОПП — выстроить мостик между системой образования и новыми рыночными условиями. Сегодня соискатели должны быть готовы к новым требованиям рынка, поэтому ЦОПП создает среду обучения для горожан в период цифровой трансформации.
https://sanktpe...alnoy/89109725/
Ставропольский край
Центр опережающей профессиональный подготовки (ЦОПП), открывшийся недавно на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Здесь за 3-4 месяца можно получить востребованные сейчас прикладные знания и конкурентные профессиональные навыки по любому из более чем 30 направлений деятельности — от информационных технологий и финансового планирования до поварского дела и парикмахерского искусства.
https://stavreg...erezhayushej-p/
Республика Бурятия
В Бурятии открылся центр опережающей профессиональной подготовки © egov-buryatia.ru
В Бурятии открылся центр опережающей профессиональной подготовки © egov-buryatia.ru
В Бурятии открылся центр опережающей профессиональной подготовки © egov-buryatia.ru
В Бурятии открылся центр опережающей профессиональной подготовки © egov-buryatia.ru
17 ноября, в Улан-Удэ открылся Центр опережающей профессиональной подготовки, где работающие граждане, школьники, студенты, женщины в декретном отпуске, безработные, предпенсионеры, граждане, находящиеся под риском увольнения, другие жители Бурятии могут обучиться наиболее востребованным и перспективным профессиям по стандартам «WorldSkills».
В Бурятии открылся центр опережающей профессиональной подготовки © egov-buryatia.ru
Центр создан на базе Бурятского республиканского индустриального техникума в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»
https://egov-bu...il.php?ID=79640
Республика Дагестан
11 ноября на базе Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева в Махачкале состоялось открытие Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦООП). Центр создан в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
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