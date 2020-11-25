В регионах открыли Центры опережающей профессиональной подготовки

© k-obr.spb.ru

Санкт-Петербург

Официально открылся Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в рамках национального проекта «Образование». Ключевая причина появления центра — разрыв между скоростью изменения современных технологий и темпом обновления образовательных программ, который необходимо нивелировать.

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Цифровая трансформация происходит на наших глазах, ежедневно внедряются новые технологии, рынок труда модернизируется, и задача ЦОПП — выстроить мостик между системой образования и новыми рыночными условиями. Сегодня соискатели должны быть готовы к новым требованиям рынка, поэтому ЦОПП создает среду обучения для горожан в период цифровой трансформации.

https://sanktpe...alnoy/89109725/

Ставропольский край

© stgau.ru

Центр опережающей профессиональный подготовки (ЦОПП), открывшийся недавно на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Здесь за 3-4 месяца можно получить востребованные сейчас прикладные знания и конкурентные профессиональные навыки по любому из более чем 30 направлений деятельности — от информационных технологий и финансового планирования до поварского дела и парикмахерского искусства.

© stgau.ru

© stgau.ru

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Республика Бурятия

В Бурятии открылся центр опережающей профессиональной подготовки © egov-buryatia.ru

В Бурятии открылся центр опережающей профессиональной подготовки © egov-buryatia.ru

17 ноября, в Улан-Удэ открылся Центр опережающей профессиональной подготовки, где работающие граждане, школьники, студенты, женщины в декретном отпуске, безработные, предпенсионеры, граждане, находящиеся под риском увольнения, другие жители Бурятии могут обучиться наиболее востребованным и перспективным профессиям по стандартам «WorldSkills».

В Бурятии открылся центр опережающей профессиональной подготовки © egov-buryatia.ru

Центр создан на базе Бурятского республиканского индустриального техникума в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

https://egov-bu...il.php?ID=79640

Республика Дагестан

© zoritabasarana.ru

11 ноября на базе Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева в Махачкале состоялось открытие Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦООП). Центр создан в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

© zoritabasarana.ru

https://mahachk...nalnoy/88746033