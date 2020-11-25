Технониколь открыла новый завод водосточных систем в ТОСЭР Хабаровск

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Предприятие «ТН-пластики» будет выпускать пластиковые водосточные системы. Это 54-е предприятие «Технониколь» и второй этап проекта в рамках меморандума, заключенного шесть лет назад корпорацией с правительством Хабаровского края. Первым был построен завод по вторичной переработке полимеров.

Производство спроектировано по технологии замкнутого цикла — продукция, не прошедшая контроль качества, измельчается и повторно используется в технологическом процессе. Завод будет ежегодно выпускать до 3 000 тонн готовой продукции, в том числе желоба и трубы, которые после деформирующих нагрузок восстанавливают свою форму.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

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Пластиковые водосточные системы изготавливаются из гранулированного компаунда на основе ПВХ. Выпускаемые на заводе «ТН-Пластики» желоба и трубы обладают «памятью формы»: после сжатия или скручивания возвращаются в первоначальное состояние. Продукция предназначена для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве. Она подходит для использования во всех климатических зонах в диапазоне температур от -50 С до +50 С и имеет высокую устойчивость к УФ-излучению, а также — к различным агрессивным воздействиям.

Кроме того, ПВХ-системы можно измельчать и возвращать в производство в качестве наполнителя для новых изделий. Производство спроектировано по технологии замкнутого цикла — продукция, не прошедшая контроль качества, измельчается и повторно используется в технологическом процессе. Правильная сортировка пластика на производстве позволит свести к минимуму собственные технологические потери, тем самым обеспечив безотходный выпуск продукции.

Продукция предназначена для малоэтажного строительства. Это единственное подобное производство на Дальнем Востоке. Оно позволит удовлетворить потребности в ПВХ водосточных системах в трёх федеральных округах — Дальневосточном, Сибирском и Уральском. Продукция будет закрывать потребности и Приморья. Планируются поставки на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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