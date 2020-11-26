Компания Fabreex запустила трикотажное производство полного цикла в г. Узловая

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Компания Fabreex рада сообщить о запуске первого в России предприятия полного цикла по производству синтетического трикотажа. Фабрика расположена в городе Узловая Тульской области на территории технопарка «Пластик».

Главное направление фабрики Fabreex — это выпуск полиэфирного кругловязаного трикотажного полотна. Основным сырьём для изготовления таких материалов служит полиэфир — синтетическое волокно с уникальными эксплуатационными характеристиками. Оно хорошо пропускает воздух, способно регулировать температуру тела человека и впитывать влагу.

На фабрике также налажено производство смесовых тканей: полиэфир с эластаном, полиэфир с хлопком и полиэфир с вискозой. В ассортименте представлен широкий спектр видов трикотажа:

• бифлекс;

• джерси престиж;

• кулирная гладь;

• пике;

• прима;

• футер и другие.

Для российской текстильной отрасли открытие такой фабрики — значимое событие, так как раньше в стране не выпускался кругловязаный синтетический трикотаж. Подобные материалы привозили из-за границы. Теперь импортозамещающее трикотажное производство в Узловой позволяет удовлетворять потребности многих российских швейных предприятий по изготовлению повседневной и спортивной одежды. Уже сейчас с конвейеров фабрики выходит более 85 тонн трикотажных полотен в месяц.

В настоящее время компания активно работает над увеличением объёмов производства. Достичь намеченных целей поможет современное оборудование и привлечение в штат квалифицированных сотрудников.

О компании:

Компания Fabreex — крупнейший российский производитель трикотажных полотен. В специализацию предприятия также входят поставки материалов от ведущих европейских заводов. Fabreex является официальным представителем инновационных тканей A.Berger и негорючих тканей Dabedan. Клиентам также предлагается продукция для цифровой печати — современные широкоформатные плоттеры и качественные расходные материалы.

Контакты:

Компания Fabreex

Адрес офиса в Москве: г. Москва, улица Лестева, дом 18

Адрес офиса в Тульской области: г. Узловая, улица Тульская, дом 1

Телефоны: +7 (495) 105-90-15 , +7 (495) 488-66-24 , +7 (4872) 337-000

E-mail: ru@fabreex.ru; pro@fabreex.pro

Сайт: https://fabreex.ru/