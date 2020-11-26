Компания Fabreex запустила трикотажное производство полного цикла в г. Узловая
Компания Fabreex рада сообщить о запуске первого в России предприятия полного цикла по производству синтетического трикотажа. Фабрика расположена в городе Узловая Тульской области на территории технопарка «Пластик».
Главное направление фабрики Fabreex — это выпуск полиэфирного кругловязаного трикотажного полотна. Основным сырьём для изготовления таких материалов служит полиэфир — синтетическое волокно с уникальными эксплуатационными характеристиками. Оно хорошо пропускает воздух, способно регулировать температуру тела человека и впитывать влагу.
На фабрике также налажено производство смесовых тканей: полиэфир с эластаном, полиэфир с хлопком и полиэфир с вискозой. В ассортименте представлен широкий спектр видов трикотажа:
• бифлекс;
• джерси престиж;
• кулирная гладь;
• пике;
• прима;
• футер и другие.
Для российской текстильной отрасли открытие такой фабрики — значимое событие, так как раньше в стране не выпускался кругловязаный синтетический трикотаж. Подобные материалы привозили из-за границы. Теперь импортозамещающее трикотажное производство в Узловой позволяет удовлетворять потребности многих российских швейных предприятий по изготовлению повседневной и спортивной одежды. Уже сейчас с конвейеров фабрики выходит более 85 тонн трикотажных полотен в месяц.
В настоящее время компания активно работает над увеличением объёмов производства. Достичь намеченных целей поможет современное оборудование и привлечение в штат квалифицированных сотрудников.
О компании:
Компания Fabreex — крупнейший российский производитель трикотажных полотен. В специализацию предприятия также входят поставки материалов от ведущих европейских заводов. Fabreex является официальным представителем инновационных тканей A.Berger и негорючих тканей Dabedan. Клиентам также предлагается продукция для цифровой печати — современные широкоформатные плоттеры и качественные расходные материалы.
Контакты:
Компания Fabreex
Адрес офиса в Москве: г. Москва, улица Лестева, дом 18
Адрес офиса в Тульской области: г. Узловая, улица Тульская, дом 1
Телефоны:
E-mail: ru@fabreex.ru; pro@fabreex.pro
Сайт: https://fabreex.ru/