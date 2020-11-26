«Молвест» отгрузил на экспорт первые партии люцерны в Европейский Союз

© molvest.ru

Группа Компаний «Молвест» отправила в Чехию первые партии комбикормов премиум-класса.

Производителем гранул из люцерны является компания «Экокорм», входящая в ГК «Молвест». На предприятии установлена линия по производству кормов искусственной сушки в виде гранул и тюков. Всего в Чехию отправится 275 тонн люцерны. В ближайшее время планируется экспортировать сено и гранулы из витаминно-травяной муки в страны Азии и Ближнего Востока.

В ГК «Молвест» входят три предприятия, на которых осуществляется переработка сельскохозяйственных культур, — два комбикормовых завода общей мощностью 30 тонн готовой продукции в час и завод по сушке растительного сырья мощностью 15 тонн в час. Компания намерена увеличивать объемы производства комбикорма и люцерны и активно развивать экспорт", — подчеркнули в компании.

© www.molvest.ru

Объем производства комбикорма в 2019-м составил 57 000 тонн, люцерны — 12 200 тонн. На данный момент помимо использования продукции для собственных нужд компания реализует ее сторонним покупателям.

«Молвест» осуществляет полный цикл производства — от выращивания кормов для дойного стада (поголовье за прошлый год выросло с 25 000 до 28 000 голов) до переработки молока.

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