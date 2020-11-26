Группа компаний АГРОЭКО открыла три новых свиноводческих комплекса

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В Новохопёрском районе Воронежской области введены в эксплуатацию три недавно построенные фермы «АГРОЭКО»" — «Центральная», «Владимировская» и «Пыховская».

Каждая из них представляет собой монокомплекс, объединяющий репродуктор на 4,2 тысячи свиноматок, площадки доращивания и корпуса для откорма животных. Все комплексы оснащены современным оборудованием и соответствуют высшему IV компартменту биологической безопасности.

Производственная мощность ферм, рассчитанных на содержание 70 тысяч голов свиней, составляет 16 тысяч тонн. После запуска новых объектов «АГРОЭКО» в районе появилось 280 рабочих мест, в том числе для сельских жителей.

По словам председателя совета директоров группы компаний «АГРОЭКО» Владимира Маслова, холдинг давно и плодотворно сотрудничает с администрацией Новохоперского района. К моменту открытия трех новых ферм на его территории уже действовали три свиноводческих комплекса компании. Теперь их шесть. На предприятиях «АГРОЭКО» работает 1000 местных жителей.

Три новых свиноводческих комплекса введены в эксплуатацию в рамках пятой очереди крупного инвестиционного проекта группы компаний «АГРОЭКО». В общей сложности до конца 2021 года запланировано построить семь ферм. После запуска объектов, в 2022 году, общий объём производства свинины на предприятиях холдинга должен превысить 340 тысяч тонн.