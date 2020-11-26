Новый булочно-кондитерский комбинат запущен в подмосковном Подольске

© riamo.ru

На территории индустриального парка «Коледино» в городском округе Подольск запущены первые линии производства крупнейшего в регионе булочно-кондитерского комбината.

Общая площадь комбината компании «Коломенское поле» составляет более 47 000 м2. На предприятии есть собственный распределительный центр площадью более 18 000 м2 и 90 окон для круглосуточной отгрузки готовой продукции.

К концу 2022 года предполагается производить около 450 тонн хлебобулочных изделий в сутки и порядка 200-250 тонн кондитерских изделий.Запланировано создание более 1400 рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект составит более 12 млрд рублей. Продукция будет поставляться, в том числе и на экспорт.

На первом этапе проекта с объемом вложений более 6 млрд рублей был построен производственно-складской комплекс и закуплены три линии по производства батонов и три кондитерских линии.

© riamo.ru

На втором этапе, в 2021-2022 гг., планируется установить еще пять хлебопекарных линий для других видов хлеба и шесть кондитерских линий. Это потребует еще 6,5 млрд инвестиций.

Продукция предприятия поставляется в Москву и Московскую область, Центральный федеральный округ и Санкт-Петербург. Кондитерская продукция поставляется по всей России, в страны ближнего зарубежья (Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан), а также Германию, США и Китай.

© riamo.ru

© riamo.ru

© riamo.ru