На Камчатке заработал крупнейший в регионе свинокомплекс

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27 ноября введен в эксплуатацию свинокомплекс «Лесной» — крупнейшее в Камчатском крае предприятие по откорму и воспроизводству свиней. По данным министерства сельского хозяйства Камчатского края, с запуском нового свинокомплекса потребность региона в свинине будет закрыта на 80%.

Строительство комплекса в Елизовском районе началось в 2017 году. В сентябре этого года для нового свинокомплекса из Липецкой области была привезена пробная партия поросят породы Йоркшир. Свинокомплекс полного производственного цикла «Лесной» стал первым проектом, которому инвестиционный совет Камчатского края присвоил статус «масштабный». Для реализации проекта «Агротек» стал резидентом ТОР «Камчатка». Вложения компании составили около 156 млн рублей. На новом предприятии создано 46 рабочих мест.

Животноводческий комплекс расположен на 64 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Его площадь составляет почти 20 тыс кв. метров. Комплекс рассчитан на откорм до 36 тыс голов свиней в год. Это предприятие полного цикла, на площадке которого находятся свиноматки и новорожденные поросята, осуществляется доращивание, откорм и отправка свинины на продовольственный рынок.

Компания «Агротек» основана в 1995 году. Холдинг начался с небольшого цеха по производству колбасных изделий. В 2012 был сдан в эксплуатацию первый свинокомплекс «Сокоч». Компания не только производит и реализует разнообразную мясную продукцию и полуфабрикаты, но и развивает свой животноводческий комплекс, занимается производством кормов.