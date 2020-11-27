В Калининграде заказчику с Камчатки сдан третий траулер-сейнер «Василий Каплюк»

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На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (ПСЗ — входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на траулере-сейнере «Василий Каплюк», построеннном по заказу камчатских рыбаков, торжественно поднят российский флаг. Траулер передан заказчику.

Контракт на три траулера-сейнера был подписан с рыболовецким колхозом им. Ленина из Петропавловска-Камчатского, в январе 2016 года. Два первых судна этой серии, «Ленинец» и «Командор», переданы заказчику соответственно 26 августа и 6 декабря 2019 года. Траулер «Василий Каплюк» — третье судно проекта SK-3101R, заложен в марте 2017 года, спущен на воду в июне 2018-го.

В 2023 г. «Янтарь» планирует завершить строительство большого траулера для колхоза им. В. И. Ленина. Он будет назван «Виктор Гаврилов» в честь капитана дальнего плавания и ветерана колхоза. Это самое большое рыболовецкое судно из тех, что строятся сегодня на российских верфях,

Для справки

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS.

Длина габаритная 50,60 м Ширина по наружной кромке шпангоутов 12 м Танки хранения рыбы, охлаждаемые морской водой 800 м3 Главный двигатель 1 х 2210 кВт Дизель-генератор 2 х 750 кВт Валогенератор 1 х 1090 кВт

Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

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