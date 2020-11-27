В Калининграде заказчику с Камчатки сдан третий траулер-сейнер «Василий Каплюк»
На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (ПСЗ — входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на траулере-сейнере «Василий Каплюк», построеннном по заказу камчатских рыбаков, торжественно поднят российский флаг. Траулер передан заказчику.
Контракт на три траулера-сейнера был подписан с рыболовецким колхозом им. Ленина из Петропавловска-Камчатского, в январе 2016 года. Два первых судна этой серии, «Ленинец» и «Командор», переданы заказчику соответственно 26 августа и 6 декабря 2019 года. Траулер «Василий Каплюк» — третье судно проекта SK-3101R, заложен в марте 2017 года, спущен на воду в июне 2018-го.
В 2023 г. «Янтарь» планирует завершить строительство большого траулера для колхоза им. В. И. Ленина. Он будет назван «Виктор Гаврилов» в честь капитана дальнего плавания и ветерана колхоза. Это самое большое рыболовецкое судно из тех, что строятся сегодня на российских верфях,
Для справки
Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS.
|
Длина габаритная
|
50,60 м
|
Ширина по наружной кромке шпангоутов
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12 м
|
Танки хранения рыбы, охлаждаемые морской водой
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800 м3
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Главный двигатель
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1 х 2210 кВт
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Дизель-генератор
|
2 х 750 кВт
|
Валогенератор
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1 х 1090 кВт
Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).
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27.11.2017:21:33
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