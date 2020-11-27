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Судостроение и судоходство

В Калининграде заказчику с Камчатки сдан третий траулер-сейнер «Василий Каплюк»

 © council.gov.ru

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (ПСЗ — входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на траулере-сейнере «Василий Каплюк», построеннном по заказу камчатских рыбаков, торжественно поднят российский флаг. Траулер передан заказчику.

Контракт на три траулера-сейнера был подписан с рыболовецким колхозом им. Ленина из Петропавловска-Камчатского, в январе 2016 года. Два первых судна этой серии, «Ленинец» и «Командор», переданы заказчику соответственно 26 августа и 6 декабря 2019 года. Траулер «Василий Каплюк» — третье судно проекта SK-3101R, заложен в марте 2017 года, спущен на воду в июне 2018-го.

В 2023 г. «Янтарь» планирует завершить строительство большого траулера для колхоза им. В. И. Ленина. Он будет назван «Виктор Гаврилов» в честь капитана дальнего плавания и ветерана колхоза. Это самое большое рыболовецкое судно из тех, что строятся сегодня на российских верфях,

Для справки

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS.

Длина габаритная

50,60 м

Ширина по наружной кромке шпангоутов

12 м

Танки хранения рыбы, охлаждаемые морской водой

800 м3

Главный двигатель

1 х 2210 кВт

Дизель-генератор

2 х 750 кВт

Валогенератор

1 х 1090 кВт

Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

 © i.mycdn.me

 © minfish.kamgov.ru

 © www.korabel.ru
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...dali_zakazchiku_v_kaliningrade.html

траулер, завод "Янтарь"
  • Seriomilander Seriomilander
    27.11.2017:21:33

    Траулер «Ударник» переименовали в честь Василия Михайловича Каплюка:

    "Третье судно решили назвать в честь капитана дальнего плавания, почетного работника рыбного хозяйства России Василия Михайловича Каплюка, возглавлявшего дочернее предприятие рыболовецкого колхоза имени Ленина — рыболовецкий колхоз "Ударник". Василий Михайлович ушел из жизни в июле."

    #1216565
  • Seriomilander Seriomilander
    27.11.2017:25:54

    Я насчитал уже 6 рыболовных судов:

    2019 — «Ленинец» SK-3101R траулер-сейнер

    2019 — «Командор» SK-3101R траулер-сейнер

    2020 — «Баренцево море» КМТ01(ST-118L-ATF)морозильный траулер

    2020 — «Русь» 03070 судно для ловли краба

    2020 — «Вымпел» Т30 В малый рыболовный траулер

    2020 — «Василий Каплюк» SK-3101R траулер-сейнер

    #1216566
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