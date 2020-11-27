ВКС успешно испытали новую противоракету системы ПРО

© s11.stc.all.kpcdn.net

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), тестовый запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в ночь на 26 ноября сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1EmD8ClQ6VY

Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин отметил, что серия испытаний новой противоракеты «достоверно подтвердила заложенные характеристики», а «боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Предыдуший запуск ракеты состоялся месяц назад, в конце октября. Тогда испытания тоже проходили на полигоне Сары-Шаган, ракета также успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.