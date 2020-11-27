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Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть», приступила к эксплуатационному бурению на новом месторождении — Пихтовом, извлекаемые запасы которого составляют 8,5 млн тонн нефти.

Запасы месторождения отнесены к разряду трудноизвлекаемых, для их разработки планируется использовать современные технологии и новые подходы, включая бурение горизонтальных скважин с проведением многостадийного (до 19 стадий) гидроразрыва пласта. Это позволит повысить продуктивность пластов.

Бурение скважин будет вестись с двух кустовых площадок с применением новых технологий — конвейерным способом, который на Уватском проекте позволяет сократить сроки ввода в эксплуатацию группы скважин и уменьшить объемы используемого бурового раствора. Также для бурения горизонтальных участков будут применяться роторно-управляемые системы и каротаж в процессе бурения.

Месторождение войдет в состав Тямкинского хаба, единая инфраструктура которого позволяет ООО «РН-Уватнефтегаз» последовательно вводить в эксплуатацию расположенные поблизости месторождения-спутники, снижая затраты на их обустройство и логистику.

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